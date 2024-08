Chi è Michael Polansky, l’uomo che ha conquistato Lady Gaga

Michael Polansky: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul manager che ha stregato Lady Gaga.

Dopo una serie di storie più o meno importanti, come quella con Luc Carl, quella con Taylor Kinney o quella con il manager Christian Carino, Lady Gaga ha trovato un uomo in grado di darle tutte le soddisfazioni che ha sempre cercato. Il suo nome è Michael Polansky e potrebbe essere davvero l’uomo della sua vita. Scopriamo insieme alcune curiosità su di lui e sulla sua vita privata.

Chi è Michael Polansky: biografia e carriera

Nato a San Francisco, in California, il 27 ottobre 1978 sotto il segno dello Scorpione, Michael Polansky si è sempre tenuto lontano dai riflettori e dai media. Almeno fino all’inizio della storia con la popstar italo-americana. Di lui conosciamo poche notizie biografiche, ma sappiamo che è un imprenditore di successo nel settore delle nuove tecnologie. Oltre che un filantropo, proprio come miss Germanotta.

Lady Gaga

Laureato in matematica applicata e computer science a Harvard, Michael è in questo momento responsabile di diverse organizzazioni no profit, tra cui l’Institute for Cancer Immunotherapy di Sean Parker, co-fondatore di Facebook.

Nel 2015, tra le altre cose, Michael ha creato anche la Parker Foundation, un istituto pensato per supportare battaglie importanti che riguardano arti, diritti civili e sanità pubblica. E anche grazie a questa sua predisposizione d’animo positiva è riuscito a conquistare il cuore di un’artista molto sensibile come Gaga.

La vita privata di Michael Polansky: moglie e figli

Non conosciamo dettagli sulla vita sentimentale di Polansky prima di conoscere Stefani. Sappiamo che i due sono stati visti insieme per la prima volta durante una festa di Capodanno a Las Vegas nel 2020, e da allora non si sono più separati, vivendo insieme anche la difficile esperienza del lockdown.

Negli ultimi quattro anni, per cercare di vivere appieno questa storia, Gaga ha blindato la sua vita privata il più possibile. È uscita però allo scoperto nel luglio 2024, in occasione delle Olimpiadi di Parigi. Dopo la sua performance durante la cerimonia di apertura, la cantante avrebbe infatti presentata al primo ministro francese, Gabriel Attal, il suo compagno, definendolo per la prima volta come “fidanzato”. Da quel momento si sono scatenate le voci su un possibile matrimonio imminente.

Chi è Lady Gaga, la futura moglie di Michael Polansky

Lady Gaga non ha bisogno di vere presentazioni. Stefani Joanne Angelina Germanotta, questo il suo vero nome, è nata a New York il 28 marzo 1986 sotto il segno dell’Ariete. Lanciata nel mondo della musica nel 2008 dal fortunatissimo album The Fame, Gaga è diventata nel corso dei decenni una delle popstar più importanti del Ventunesimo secolo, grazie alla sua versatilità e a un talento in grado di farle conquistare numeri da record: oltre 85 milioni di copie vendute, oltre 96 miliardi di stream sulle piattaforme e una pioggia di certificazioni in America e nel resto del mondo. Senza dimenticare un Oscar e tredici Grammy Award.

Sai che…

– Non sappiamo quale sia l’origine di Michael Polansky.

– Vive negli Stati Uniti insieme a Gaga.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Poco attivo sui social, ha un account non ufficiale su Instagram da diverse migliaia di follower, tra cui proprio Gaga.