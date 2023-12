Alla scoperta di Diodato, dalla relazione ‘segreta’ con Levante fino alla collaborazione con Roy Paci.

Diodato è stato il trionfatore assoluto del Festival di Sanremo 2020, artista capace di vincere il premio più importante ma anche quello della Critica e tanti altri ancora. Nato ad Aosta il 30 agosto del 1981 sotto il segno della Vergine, da tempo è considerato come uno dei migliori cantautori italiani.

Siamo di fronte a un artista vecchio stile (nonostante la giovane età), cresciuto con la musica dei Beatles e quella dei cantautori italiani e arrivato al successo attraverso la gavetta, anche con qualche critica al modello del talent show. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla vita privata del cantante.

Chi è Diodato: la biografia e la vita privata

Diodato è uno di quei cantanti che non ama parlare di sé e soprattutto non ama far parlare di sé. Sono poche, pochissime le notizie sulla sua vita privata, custodita gelosamente e vissuta lontano dai riflettori. Uno dei gialli legati alla vita privata del cantante, musicista e compositore riguarda la relazione con Levante.

Diodato, di fronte ai gossip emersi con prepotenza sui rotocalchi scandalistici, ha provato ad archiviare la vicenda parlando di un rapporto tra due persone che non sentono il bisogno di ostentare davanti alle telecamere o alle macchine fotografiche.

Sulla difensiva anche Levante, che ne ha parlato in passato ai microfoni di Grazia: “Non ho mai dichiarato di stare con lui. Non amo parlare della mia vita privata, trovo che non sia necessario. Faccio musica. Magari un giorno farò anche il cinema, il teatro, chissà…“. Di fatto nessuno dei due ha smentito la notizia che, ovviamente, ha suscitato ancora più interesse.

In occasione della partecipazione al Festival di Sanremo del 2018, Diodato si è presentato sul palco con Roy Paci, incaricato di suonare la tromba. Sui social, di fronte a una scelta insolita data la presenza della qualificatissima orchestra del Festival, in molti hanno ipotizzato che tra i due potesse esserci una relazione gay.

Diodato ha negato le voci senza proclami pubblici o attacchi frontali. Semplicemente ha invitato gli scettici ad ascoltare la musica di Roy e a studiare la sua carriera. Nel corso di un’intervista con un sito di riferimento del mondo omosessuale, Diodato ha fatto sapere che se fosse omosessuale non lo rivelerebbe mai per rispetto della sua privacy. Inutile sottolineare come la risposta abbia scatenato le malelingue del web.

Per quanto riguarda la sua carriera, Antonio ha conquistato Sanremo nel 2020, un anno particolarmente fortunato per il suo percorso artistico, meno per la coincidenza con il Coronavirus. L’artista è diventato infatti il primo a conquistare nello stesso anno anche un David di Donatello e i Nastri d’Argento.

Cosa fa oggi Diodato?

Ospite di Sanremo nel 2021, è stato anche protagonista, sempre come ospite, all’Eurovision Song Contest 2022 al PalaOlimpico di Torino, per cantare la sua amatissima Fai rumore. Il 3 dicembre 2023 è stato invece annunciato da Amadeus nel cast dei protagonisti del Festival di Sanremo 2024.

Diodato: la discografia in studio

2013 – E forse sono pazzo

2014 – A ritrovar bellezza

2017 – Cosa siamo diventati

2020 – Che vita meravigliosa

2023 – Così speciale

La vita privata di Diodato: fidanzata e… Levante

Diodato e Levante hanno fatto sognare per qualche tempo la musica italiana. Pur non essendo usciti allo scoperto, la loro storia ha fatto chiacchierare i fan, specialmente dopo l’exploit del cantautore pugliese a Sanremo. Secondo molti, infatti, la sua splendida Fai rumore sarebbe stata dedicata proprio alla collega siciliana, ma Antonio ha smentito questa ipotesi.

Anche se almeno un brano del suo album Che vita meravigliosa è ispirato proprio alla loro relazione, e anche la stessa cantautrice siciliana gli ha dedicato una canzone.

Ma chi è la fidanzata di Diodato oggi? Si mormora che attualmente il cantante abbia una relazione con un’altra artista, Greta Zuccoli, giovanissima cantautrice napoletana classe 2000. Anche questo rumor non è però mai stato confermato dai due diretti interessati.

Sai che…

– Non sappiamo chi siano i genitori di Diodato, ma sappiamo che erano in vacanza ad Aosta quando lui è nato.

– Ha mosso i primi passi nel mondo della musica in Svezia e uno dei suoi primi successi è stata la canzone Libiri. In molti si sono chiesti il significato del titolo. La risposta è semplice: nessuno. Si tratta infatti di una storpiatura del titolo originariamente scelto per il brano ossia, ovviamente, Liberi.

– Diodato è un artista a tutto tondo e la musica non è la sua unica passione. Il cantante ha scelto infatti di frequentare il DAMS per esplorare le diverse sfumature dello spettacolo, dal teatro alla critica cinematografica.

– Il giovane pupillo della musica italiana era a un passo dal lasciare il mondo della musica, convinto di non poter sfondare. Dopo la prima partecipazione di Diodato a Sanremo, il pugliese ha incassato però il gradimento di Mina, e se piaci a un mostro sacro della musica italiana devi per forza andare avanti.

– Dove vive Diodato? Pur essendo un pugliese nato in Valle d’Aosta, da anni ormai vive a Roma.

– Diodato è l’unico artista nella storia recente di Sanremo a non aver potuto partecipare all’Eurovision. La sua edizione è stata infatti cancellata per il Covid. L’artista non ha così potuto gareggiare, ma è stato inserito nel tabellone dell’evento speciale Europe Shine a Light.

– Amante della musica straniera, uno dei principali punti di riferimento dell’artista è l’italianissimo Fabrizio De André. Amore che viene, Amore che vai è la canzone che Diodato avrebbe voluto scrivere.

– Nel 2021 ha pubblicato una canzone dedicata a Roberto Baggio, inserita nella colonna sonora del biopic sul campione.

– La collaborazione tra Diodato e Roy Paci nasce con Babilonia, la canzone con la quale il cantante di origine pugliese si presentò a Sanremo (Nuove Proposte) nel 2014. Ad aver scommesso sul brano fu proprio il trombettista che decise di produrre il pezzo con la sua etichetta.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Ha recitato come attore nel film Un’avventura di Marco Danieli del 2019.

– Su Instagram Diodato ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok è presente con un profilo ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Diodato, ecco una playlist presente su Spotify:

