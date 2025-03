Chi è Antonia Nocca, talentuosa protagonista di Amici

Antonia Nocca: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante protagonista ad Amici di Maria De Filippi.

Si è aggiunta in un secondo momento, ma con il suo talento è diventata subito una delle cantanti più amate dell’edizione 2024/25 di Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Antonia Nocca, la giovane artista che ha stupito tutti. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Antonia Nocca: biografia e carriera

Non conosciamo la data di nascita precisa e il segno zodiacale di Antonia Nocca. Sappiamo però che è nata nel 2005 a Napoli. I suoi genitori non sono artisti o cantanti professionisti. Papà Giuseppe, detto Pino, e la madre (di cui non conosciamo il nome) non hanno in alcun modo influenzato la sua inclinazione per la musica.

Sulla sua carriera conosciamo ancora pochissimi dettagli. Grande appassionata di canto, non sembra aver registrato alcun pezzo prima del suo ingresso ad Amici. La grande svolta della sua carriera è proprio l’ingresso nella scuola.

Notata da Rudy Zerbi ai provini, riesce a stupire i professori per il suo talento e ottiene il suo posto all’interno della casetta domenica 17 novembre. Inizialmente avrebbe dovuto prendere il posto di Diego Lazzari, che invece viene dirottato dalla squadra di Zerbi a quella di un altro professore, prima di venire eliminato nella sfida con Mollenbeck.

Antonia Nocca ad Amici

Fortemente voluta da Zerbi, Antonia nella scuola di Amici è riuscita a spiccare il volo, vincendo molte sfide di Canto e mettendo in mostra eccezionali qualità canore. Non è stata invece spesso apprezzata in casetta dai suoi compagni e dal suo professore, a causa della poca puntualità e del disordine.

Al di là di questi problemi, ha comunque conquistato un posto nel Serale durante la puntata del 9 febbraio. Nel corso della sua permanenza ad Amici ha presentato tre singoli: Giganti, Dove ti trovi tu e Romantica.

La vita privata di Antonia Nocca: chi è il fidanzato

Se sulla carriera di Antonia si conoscono ancora pochi dettagli, non si sa molto di più sulla sua vita sentimentale. Non sappiamo se sia fidanzata o sia single. Sappiamo però che nella scuola di Amici ha stretto una sincera amicizia con Senza_Cri.

Sai che…

– Ha studiato al liceo Vico di Napoli.

– Il suo soprannome è Tota.

– Tra le poche informazioni sulla sua famiglia sappiamo che ha una sorella di nome Lorenza.

– È autodidatta e non ha mai partecipato a X Factor, nonostante in molti sul web ne siano convinti.

– Sui social network è presente su Instagram con un account non ufficiale e su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Antonia Nocca, ecco una playlist presente sul suo profilo Spotify, finora con un solo brano caricato: