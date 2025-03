Chi è Tonino Carotone, il cantautore spagnolo di Mondo difficile

Tonino Carotone: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore spagnolo del brano Mondo difficile.

Per tutti è la voce di Mondo difficile. Per i suoi fan è anche molto altro, soprattutto uno dei cantautori spagnoli di maggior successo a livello planetario. Un artista che ha saputo, nel corso della sua carriera, farsi apprezzare in Italia ma anche nel suo paese natio, collaborando tra l’altro con tantissimi grandi artisti, anche mainstream, della nostra musica (tra cui Elisa). Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Tonino Carotone: biografia e carriera

Antonio De La Cuesta, questo il vero nome di Tonino Carotone, è nato a Burgos, in Spagna, il 9 gennaio 1970 sotto il segno del Capricorno. Cresciuto a Pamplona, si è presto innamorato dell’Italia e della musica italiana, e proprio in Italia si è rifugiato nel 1995 come renitente alla leva spagnola, per cercare di dare il via alla sua carriera musicale.

La svolta della sua carriera arriva con il primo singolo ufficiale della sua vita professionale, il brano Me cago en el amor, canzone cui collaborano Manu Chao e Roy Paci. Con questa canzone raggiunge le radio e le classifiche, anticipando l’album Mondo difficile del 2000, lavoro capace di arrivare al disco d’oro.

Tre anni dopo torna a far sentire la sua voce nel disco Senza ritorno, ottenendo ancora un successo innegabile. Sull’onda di questi primi lavori, molto apprezzati da pubblico e critica, collabora con grandi nomi della musica italiana come Gogol Bordello ed Erriquez, e nel 2009 arriva a suonare con la Bandabardò al Concerto del Primo Maggio.

Grande protagonista del mondo dello spettacolo, tra musica e anche qualche apparizione al cinema, canta con Elisa nel brano L’estate è già fuori, per poi collaborare con il Coro dell’Antoniano nel brano Solcando le onde, canzone che tocca il tema dei migranti.

Cosa fa oggi Tonino Carotone

Nel 2023 ha pubblicato l’album Etilico Romantiko, una sorta di manifesto della sua poetica in questi trenta e più anni di carriera. Nel 2025 è tornato protagonista con Mondo DiVino, album in collaborazione con Giulio Wilson.

La discografia in studio

2000 – Mondo difficile

2003 – Senza ritorno

2008 – Ciao mortali

2021 – Whisky facile

2023 – Etiliko Romantiko

La vita privata di Tonino Carotone: moglie e figli

Non abbiamo alcuna informazione sulla vita privata di Tonino Carotone. Sembra aver scelto uno stile di vita bohémien, rifiutando di sposarsi e di legarsi indissolubilmente a una partner.

Sai che…

– Il suo nome d’arte è un omaggio a Renato Carosone e Fred Buscaglione, alcuni degli artisti che lo hanno fatto innamorare della musica italiana. Tra l’altro, con Carosone ha avuto modo di collaborare, nel 1999, in una nuova versione di Tu vuò fà l’americano.

– Nel corso della sua carriera ha avuto modo di suonare anche negli stadi, in particolare in Argentina con Manu Chao.

– Tra i grandi nomi con cui ha collaborato ci sono anche Elisa, Africa Unite e Piotta.

– Ha partecipato a tante trasmissioni televisive italiane, dal Festivalbar a Parla con me, da Chiambretti night a Splendida cornice.

– È stato insignito del titolo di cittadino onorario romagnolo nel mondo per aver fatto conoscere a tutti Romagna mia, grazie alla sua versione spagnola.

– Vive praticamente in viaggio, ma spesso si ferma in Italia, in varie città tra cui Bergamo.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Tonino Carotone ha un account ufficiale da migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account.

