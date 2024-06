Chi è Aimone Romizi, cantante dei Fast Animals and Slow Kids

Aimone Romizi: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante dei Fast Animals and Slow Kids fidanzato con Camihawk.

Per gli appassionati di musica, o gli appassionati di gossip, Aimone Romizi non è certo un nome sconosciuto. Si tratta infatti del riconoscibile frontman dei Fast Animals and Slow Kids, da diversi anni fidanzato con una delle youtuber e influencer più famose in Italia, Camihawke. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Aimone Romizi: biografia e carriera

Non si conoscono molti dettagli su Aimone Romizi, anche se il suo curriculum vitae dovrebbe essere disponibile online. Stando a quanto riportato, il cantautore sarebbe nato a Perugia l’11 giugno 1988 sotto il segno dei Gemelli.

Fast Animals and Slow Kids

Impegnato nel mondo del lavoro al di là della vita con la sua band, sarebbe il gestore del Podere Macchione e lavorerebbe anche come consulente grafico per diverse aziende di comunicazione. La sua principale attività, quella che lo ha fatto conoscere in tutta Italia, è però quella nel mondo della musica, in qualità di cantante e chitarrista della rock band Fast Animals and Slow Kids.

Cosa fa oggi Aimone Romizi

Continua a portare la sua musica in giro per l’Europa. Nel 2024 ha intrapreso un tour nei piccoli club con i FASK per celebrare il decennale degli album Hỳbris e Alaska.

La vita privata di Aimone Romizi: moglie e figli

Non si conoscono molti dettagli sulla sua vita sentimentale, almeno prima della sua storia con Camihawk. I due stanno insieme ormai dal 2016 e sono una delle coppie più amate del mondo del web.

Chi è Camihawk, la fidanzata di Aimone

Classe 1990, Camilla Boniardi, conosciuta sul mondo del web come Camihawke, ha scoperto durante gli anni dell’università di avere una grande passione per internet e il mondo dei social, e in pochi anni è riuscita a diventare uno dei talent più seguiti nel nostro paese. Tutto questo grazie a un umorismo travolgente, che l’ha portata anche a conquistare i palchi di molti teatri italiani.

Nel 2021 ha peraltro pubblicato il suo primo romanzo, Per tutto il resto dei miei sbagli, e dallo stesso hanno ha cominciato a produrre un podcast diventato quello ufficiale di Sanremo su Spotify.

Sai che…

– Per quanto riguarda i suoi titoli di studio, dovrebbe avere una laurea in Biotecnologie (indirizzo molecolare).

– Aimone dovrebbe ricoprire anche il ruolo di direttore artistico del festival Umbria che spacca.

– Stando al suo curriculum, sarebbe anche amministratore delegato di Roghers Prduzioni SRLS, azienda che opera nel settore della produzione di concerti e altri eventi.

– Non soffre di una particolare malattia, anche se nel 2023 è stato colto da un malore dopo un concerto a Roma.

– Non sappiamo dove viva ufficialmente Aimone, ma dovrebbe abitare da tempo con Camihawke nella loro casa di Monza.

– Nel 2024 ha sconvolto i suoi follower sui social per essersi tagliato i capelli in maniera piuttosto radicale.

– Per quanto riguarda i suoi guadagni e il suo patrimonio, non abbiamo alcuna informazione.

– Su Instagram Aimone Romizi ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo, ma non ufficiale.