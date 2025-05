Chi è Michele Morrone, attore e cantante italiano

Michele Morrone: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante e attore famoso per 365 giorni.

Nella vita di Michele Morrone c’è una sliding door, ed è senza ombra di dubbio la partecipazione al film erotico 365 giorni del 2020, una pellicola che gli ha dato la notorietà non solo a livello nazionale, ma mondiale. Eppure, Morrone non è solo un attore da film a luci rosse, ma anche un cantante apprezzato da tanti fan. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Michele Morrone: biografia e carriera

Michele Morrone è nato a Bitonto, in provincia di Bari, il 3 ottobre 1990 sotto il segno della Bilancia. Ultimo di quattro figli, si trasferisce molto presto con la famiglia a Melegnano, in provincia di Milano, per la volontà del padre di cercare migliori opportunità lavorative nel suo campo (era un operaio edile, scomparso nel 2003 all’età di 56 anni per una grave malattia).

Grande appassionato di teatro, frequenta da ragazzo un corso di recitazione presso il Teatro Fraschini di Pavia. Successivamente, a poco più di vent’anni si trasferisce a Roma per cercare di lavorare nel mondo del cinema.

La svolta della sua carriera arriva nel 2011, quando viene scelto per recitare al fianco di Raoul Bova nella miniserie televisiva Come un delfino 2. Recita successivamente in piccoli ruoli all’interno di importanti serie tv come Che Dio ci aiuti e Squadra antimafia, mentre nel 2016 diventa famoso in tutta Italia per la partecipazione a Ballando con le stelle con Ekaterina Vaganova, arrivando al secondo posto.

Dopo questo straordinario exploit, diventa protagonista per la prima volta nella fiction Sirene, su Rai 1. Presente anche in altre serie molto seguite, tra cui I Medici, nel 2020 ottiene quindi una fama di livello internazionale per il ruolo di Massimo Torricelli, boss mafioso protagonista del film erotico polacco 365 giorni, distribuito da Netflix.

Grazie a questa pellicola, diventa famoso in tutto il mondo, ottenendo la conferma per i due film che completano la trilogia. Lo stesso film gli permette, tra l’altro, di dare il via anche alla sua carriera da musicista. Debutta infatti nel 2020 pubblicando l’album Dark room, in cui sono presenti alcune canzoni della colonna sonora del film 365 giorni.

Cosa fa oggi Michele Morrone

Continua la sua carriera nel mondo del cinema, della televisione e anche della musica. Dal 2020 è però entrato anche nel mondo della moda, lanciando il marchio di abbigliamento AurumRoma, dedicato ai capi da donna per il mare.

La discografia in studio

2020 – Dark Room

2023 – Double

La vita privata di Michele Morrone: moglie e figli

Morrone si è sposato nel 2014 con Rouba Saadeh, famosa stilista libanese. Dalla loro unione sono nati i loro due figli, prima del divorzio del 2018.

Dopo la fine della storia con Rouba ha avuto diverse relazioni amorose, tra cui una relazione con Elena D’Amario e con Anna-Maria Sieklucka, la co-protagonista della trilogia erotica Netflix che lo ha reso famoso in tutto il mondo.

Sai che…

– Ha tre sorelle più grandi.

– Per mantenersi a Roma ha lavorato anche come cameriere.

– Con Dark Room ha raggiunto il secondo posto della classifica degli album in Polonia.

– Morrone è tornato sulle pagine dei giornali nel 2023 per un litigio avvenuto a Campomarino, in provincia di Taranto. A quanto pare, la lite sarebbe stata generata per un parcheggio.

– Non sappiamo se abiti a Roma o abbia deciso di trasferirsi altrove.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Michele Morrone ha un account ufficiale da milioni di follower. Ha un account ufficiale anche su TikTok.

