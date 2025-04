Klemen Slakonja: la carriera e la vita privata sull’attore e cantante protagonista per la Slovenia sul palco dell’Eurovision.

Cosa ci fa un imitatore famoso per aver vestito i panni, nel corso della carriera, di personalità come Papa Francesco, Vladimir Putin, Angela Merkel e addirittura Donald Trump, sul palco dell’Eurovision Song Contest? Se lo chiedono in molti. La risposta è però sempllice: vuole provare ancora una volta a stupire il suo pubblico. Klemen Slakonja è infatti già un attore, comico e musicista famoso in Slovenia, ma nel 2025 ha scelto di accettare la più grande sfida per la sua carriera. Scopriamo insieme alcune curiosità su di lui e la sua vita privata.

Chi è Klemen Slakonja: la biografia e la carriera

Klemen Slakonja è nato a Brežice il 3 giugno 1985 sotto il segno dei Gemelli. Cresciuto nella cittadina slovena, non lontana dal confine con la Croazia, studia recitazione presso l’Accademia di teatro, radio, cinema e televisione dell’Università di Lubiana e comincia molto presto a lavorare nel mondo dello spettacolo.

La sua carriera comincia come conduttore radiofonico presso una radio locale. Durante un evento del 2007 viene notato da un famoso conduttore sloveno, che lo nota e lo ‘raccomanda’ per farlo entrare in un suo programma molto seguito in tutto il paese. Si tratta della prima svolta nella carriera di Klemen, ma non l’ultima.

Appassionato di musica, nel 2011 conduce Evrovizijska Melodija, il programma per selezionare il rappresentante sloveno all’Eurovision. Successivamente diventa famoso per le sue parodie di canzoni famose, inizialmente in un programma di intrattenimento musicale da lui stesso condotto.

Showman apprezzatissimo nel suo paese, nel 2016 fa scalpore per la sua parodia di Vladimir Putin nel brano Putin, Putout, presentato durante il contest per selezionare il concorrente dell’Eurovision. Sei mesi dopo realizza una nuova parodia, stavolta dedicata a Trump e intitolata Golden Dump (The Trump Hump), mentre nel 2017 prende di mira Angela Merkel con Ruf mich Angela.

Ormai diventato una presenza fissa di Evrovizijska Melodija, specialmente come conduttore, a sorpresa nel dicembre 2024 Klemen decide di mettersi in gioco per la prima volta come concorrente, con il brano How Much Time Do We Have Left. E grazie anche alla fama già ottenuta con i suoi video e le sue parodie, conquista la vittoria finale e strappa un biglietto per l’Eurovision di Basilea.

La vita privata di Klemen: moglie e figli

Non conosciamo molti dettagli sulla vita sentimentale dell’artista sloveno, ma dovrebbe essere sposato con una collega artista, l’attrice Mojca Fatur. I due hanno due figli: Ruj (nato nel 2012) e Lev (classe 2015).

Sai che…

– Si è laureato a Lubiana nel 2010.

– Nel 2011 durante il programma Evrovizijska Melodija ha eseguito un medley di tutte le canzoni slovene all’Eurovision fino a quel momento.

– Dovrebbe essere rimasto a vivere in Slovenia.

– Non abbiamo informazioni sui suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Ha imitato, nel corso della sua carriera, anche Damiano David.

– Su Instagram ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

