Chi è Dionne Warwick, leggenda della musica soul e cugina di Whitney Houston

Dionne Warwick: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante americana, leggenda della black music.

Dionne Warwick è una delle più grandi voci nella storia della musica americana. Leggenda del soul e della black music in generale, è diventata famosa per le sue interpretazioni delle canzoni di Burt Bacharach, oltre che per aver vinto diversi Grammy grazie a brani leggendari.

Artista eclettica, in grado di spaziare tra i generi, dal pop al jazz, ha venduto in carriera oltre 100 milioni di dischi tra album e singoli e risulta la seconda cantante per singoli nella Billboard Hot 100 nel periodo che va dal 1955 al 1999, dietro alla sola Aretha Franklin. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla carriera e la vita privata della Queen of Song.

Chi è Dionne Warwick: biografia e carriera

Dionne Warwick è un’iconica cantante, attrice, conduttrice televisiva e filantropa americana. Nata come Marie Dionne Warrick il 12 dicembre 1940 a East Orange, nel New Jersey, sotto il segno del Sagittario, cresce cantando nel coro della sua chiesa e sviluppa presto una passione per la musica. Negli anni Sessanta, diventa famosa per il suo stile di canto potente e pieno di sentimento e per i suoi successi in grado di raggiungere la vetta delle classifiche.

Dopo aver mosso i primi passi nel mondo del gospel e della musica soul, raggiunge il primo successo pop nel 1962 con Don’t Make Me Over. Da lì, diventa uno dei più grandi nomi della musica degli anni Sessanta e Settanta, con successi come Walk On By, Do You Know the Way to San Jose e I Say a Little Prayer.

Ha vinto un totale di cinque Grammy Awards in quel periodo di tempo e altri nel corso degli anni, grazie anche a brani come That’s What Friends Are for con Gladys Knight, Elton John e Stevie Wonder. Oltre al suo successo musicale, Warwick è diventata col tempo una nota filantropa. Nel corso della sua vita, ha aiutato vari enti di beneficenza, come le Nazioni Unite e la Croce Rossa.

Politicamente attiva e ha sostenuto personaggi come Nelson Mandela, durante la sua presidenza del Sudafrica. È anche stata una forte alleata del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti. Il suo attivismo è stato riconosciuto nel 2004, quando è stata nominata Ambasciatrice di buona volontà per l’alimentazione e l’agricoltura Organizzazione delle Nazioni Unite.

Cosa fa oggi Dionne Warwick

Protagonista in televisione sul finire del 2023 come uno dei personaggi della quinta stagione de Il cantante mascherato UK, nel 2024 è entrata nella Atlantic City Walk of Fame con il gruppo The Chi-Lites. Nello stesso anno è stata anche selezionata per l’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame. Un’ennesima dimostrazione del suo contributo straordinario al mondo della musica.

La discografia in studio

1963 – Presenting Dionne Warwick

1964 – Anyone Who Had a Heart – Make Way for Dionne Warwick

1965 – The Sensitive Sound of Dionne Warwick

1966 – Here I Am

1967 – Here Where There Is Love – On Stage and in the Movies – The Windows of the World

1968 – Dionne Warwick in Valley of the Dolls –The Magic of Believing (con The Drinkard Singers) – Promises, Promises

1969 – Soulful

1970 – I’ll Never Fall in Love Again – Very Dionne

1972 – Dionne

1973 – Just Being Myself

1975 – Then Came You – Track of the Cat

1977 – Love at First Sight

1979 – Dionne

1980 – No Night So Long

1982 – Friends in Love

1983 – Heartbreaker – How Many Times Can We Say Goodbye

1985 – Finder of Lost Loves – Friends

1987 – Reservations for Two

1990 – Dionne Warwick Sings Cole Porter

1993 – Friends Can Be Lovers

1995 – Aquarela Do Brazil

1998 – Dionne Sings Dionne

2000 – Dionne Sings Dionne, Vol. 2

2004 – My Favorite Time of the Year

2007 – My Friends & Me

2008 – Why We Sing

2011 – Only Trust Your Heart

2012 – Now

2014 – Feels So Good

2019 – She’s Back – Dionne Warwick & the Voices of Christmas

La vita privata di Dionne Warwick: marito e figli

La vita personale di Warwick non è stata semplice. Nel 1966 si è sposata con l’attore e batterista William Elliott. I due hanno divorziato pochi mesi dopo, nel maggio 1967, per poi riconciliarsi e sposarsi di nuovo, a Milano, nell’agosto dello stesso anno.

Il 18 gennaio 1969 hanno avuto il loro primo figlio, David Elliott, seguito pochi anni dopo, nel 1973, dal secondogenito Damon. Dopo una storia piuttosto complicata, Dionne e William si sono lasciati definitivamente nel 1975.

Sai che…

– I due figli di Dionne sono entrati, seppur diversamente, nel mondo della musica. David, ex poliziotto, ha debuttato nel 1993, cantando in alcuni casi anche con la madre, diventando successivamente un autore. Damon è invece un producer che ha lavorato con artiste come Pink e Christina Aguilera.

– Nipote di Cissy Houston, è una cugina della grande Whitney (oltre che sorella di Dee Dee Warwick).

– Oltre al suo successo nella musica, Dionne Warwick è stata anche protagonista di numerosi film acclamati, tra cui Brother, Where Art Thou? e Nessun posto dove nascondersi.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Ha scritto due musical.

– Non sappiamo se viva ancora a Los Angeles o si sia trasferita.

– Nel 2002 ha fondato il Dionne Warwick Institute of Economics and Social Responsibility, creato per insegnare alle persone come gestire le finanze personali e le sovvenzioni.

– Su Instagram Dionne Warwick ha un account ufficiale da diverse centinaia di migliaia di foto. Ha un account ufficiale anche su TikTok.

