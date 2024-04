Chi è Oriana Sabatini, la modella e cantante argentina fidanzata con Dybala

Oriana Sabatini: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla modella e cantante argentina fidanzata con Dybala.

Per il mondo del gossip italiano è un personaggio da anni in primo piano. In argentina è una vera e propria principessa del cinema, della televisione e della musica. Stiamo parlando di Oriana Sabatini, un’artista che va ben oltre la semplice etichetta di “fidanzata di”. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Oriana Sabatini: biografia e carriera

Oriana Gabriela Sabatini, famosa anche come Oriana, è nata a Buenos Aires il 19 aprile 1996 sotto il segno dell’Ariete. Figlia di un imprenditore ed ex attore argentino e di un’attrice venezuelana, è cresciuta nell’ambiente dello spettacolo sudamericano. Anche per questo motivo a soli 13 anni inizia a lavorare come modella, riuscendo a conquistare nel 2011 anche un piccolo ruolo in una telenovela argentina.

Paulo Dybala e Oriana Sabatini

La prima svolta della sua carriera arriva l’anno dopo, quando conquista il posto da protagonista nella serie Aliados. Il successo di questo show le permette di vincere il premio miglior rivelazione ai Kids Choice Awards Argentina, e quello di miglior attrice l’anno successivo nella stessa manifestazione.

Appassionata anche di musica, nel 2017 inizia la sua carriera come solista con il singolo Love Me Down Easy, che conquista i primi posti delle classifiche in Argentina. Grazie anche a questi successi è riuscita a raggiungere anche i palchi più prestigiosi, come quello dell’edizione argentina di Lollapalooza, condividendo il palco anche con gruppi del calibro dei Red Hot Chili Peppers.

Cosa fa oggi Oriana?

In Italia continua a essere famosa soprattutto nel mondo del gossip, mentre in Argentina macina successi in ogni ambito della sua carriera, musica compresa. Di seguito il video della sua Chin chin:

Oriana Sabatini: la discografia in studio

2013 – Aliados

2014 – Aliados 2

2014 – Tu cara me suena

2017 – Bailando por un sueño

La vita privata di Oriana Sabatini: fidanzato e figli

Oriana è famosa in Italia soprattutto per avere, dall’estate del 2018, una storia con Paulo Dybala, ex attaccante della Juventus attualmente in forza alla Roma.

La loro relazione prosegue a gonfie vele, e Paulo le ha anche fatto la proposta di matrimonio con una sorpresa romantica davanti la Fontana di Trevi. Non sappiamo ancora la data precisa delle loro nozze, che dovrebbero svolgersi in Argentina.

Sai che…

– Oriana ha origini italiane? A quanto sembra no, anche se il suo cognome farebbe pensare il contrario.

– Ha fatto chiacchiere il mondo intero per la sua scelta di tingersi di biondo le sopracciglia.

– Il padre è Osvaldo Sabatini, la madre Catherine Fulop. Oriana è anche nipote di una leggenda del tennis, Gabriela Sabatini.

– Ha aperto concerti per delle star della musica pop internazionale, come Ariana Grande e i Coldplay.

– Su Instagram Oriana Sabatini ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok ha un profilo seguito da fan di tutto il mondo.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Oriana Sabatini, ecco una playlist presente su Spotify: