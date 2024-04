Chi sono i Cor Veleno, il gruppo di Fuoco Sacro

Cor Veleno: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul collettivo hip hop romano del compianto Primo Brown.

Per chi ha seguito con la passione la scena hip hop romana fin dagli anni Novanta, i Cor Veleno oggi rappresentano un punto di riferimento imprescindibile. Anche se non sono più quelli di una volta, privati dalla vita da uno dei loro perni, Primo Brown, scomparso nel 2016. Ma dal lutto il collettivo ha saputo riemergere, dalle ceneri rinascere, e ancora oggi, nonostante tutto, restano una delle realtà più importanti di una scena rap fortemente identitaria. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla loro carriera e la loro vita privata.

Chi sono i Cor Veleno: i membri

Oggi i Cor Veleno sono un trio, formato da due dei membri originali, l’mc Grandi Numeri e DJ Squarta, e da Gabriele “Gabbo” Centofanti, al basso e alla produzione, unitosi al gruppo nel 2006. Fino al 2016 aveva fatto parte del collettivo anche Primo Brown, uno dei rapper romani più amati in assoluto.

Cor Veleno: la carriera

Il collettivo è nato nel 1993 e ha debuttato sulla scena allo Zulu Party, importante manifestazione hip hop romana svoltasi nello stesso anno al Palladium. A regalargli il primo successo, a livello underground, è il brano 21 Tyson, il loro primo singolo, pubblicato nel 1998.

Per arrivare al loro primo vero album, al di là di Sotto assedio del 1999, progetto ancora di nicchia, bisogna attendere però ancora qualche anno. È il 2001, e i Cor Veleno decidono di esordire con Rock ‘n’ Roll, un disco che diventerà una pietra miliare per tutti i loro fan. Tre anni dopo danno un seguito al progetto pubblicando Heavy Metal, album importante cui partecipa, in una traccia, anche Tormento dei Sottotono.

Ormai protagonisti assoluti della scena rap romana, e non solo, sono gli unici italiani invitati al prestigioso Splash!-Festival del 2005 in Germania. Un’occasione unica per condividere il palco con leggende come Nas. Grazie a un successo sempre crescente, ottengono così nel 2006 un nuovo contratto con la Sony e danno alle stampe il loro terzo album, Nuovo nuovo, seguito nel 2010 da Buona pace.

La loro grande scalata verso i vertici del rap italiano s’interrompe però nel 2014, quando Primo è costretto ad annunciare il ritiro dalle scene per alcuni problemi di salute. Purtroppo, nonostante ci abbia provato non riesce a sconfiggere la malattia, e nella notte tra il 31 gennaio 2015 e il 1° gennaio 2016 viene a mancare, lasciando un vuoto enorme nei Cor Veleno e in tutti i loro fan.

Cosa fanno oggi i Cor Veleno?

Assorbito il colpo, durissimo, causato dal lutto, i Cor Veleno tornano a farsi sentire nel 2018, pubblicando l’album Lo spirito che suona. Nel 2022 hanno collaborato con i Tre Allegri Ragazzi Morti nel progetto Meme K Ultra, mentre nel marzo 2024 hanno dato alle stampe Fuoco sacro, album in cui è presente anche una collaborazione con Fabri Fibra nel brano Pallottole sull’amore:

Cor Veleno: la discografia in studio

1999 – Sotto assedio

2001 – Rock ‘n’ Roll

2004 – Heavy metal

2007 – Nuovo nuovo

2010 – Buona pace

2018 – Lo spirito che suona

2022 – Meme K Ultra

2024 – Fuoco sacro

Sai che…

– Hanno aperto negli anni Novanta alcuni concerti a leggende come De La Soul e Wu-Tang Clan. Successivamente hanno aperto anche alcuni concerti di Jovanotti, di 50 Cent, dei Linea 77 e di Manu Chao.

– Contemporaneamente alla loro carriera, hanno creato un side project sotto il nome Primo & Squarta per pubblicare album prodotti dalla Cor Veleno Records.

– Su Instagram i Cor Veleno hanno un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Sono presenti con un account anche su TikTok.

