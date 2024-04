Caffellatte: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante e speaker radiofonica di Non mi fa dormire.

Un personaggio amato sul web, ma anche una speaker radiofonica, una cantautrice e una futura star dallo spiccato senso della critica. Caffellatte è un’artista poliedrica, una ragazza dai molti talenti e dalla personalità fuori dagli schemi. Un carisma che le ha permesso di conquistare già migliaia e migliaia di fan. E tutto fa pensare che possa essere solo l’inizio. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Caffellatte: biografia e carriera

Giorgia Groccia, questo il vero nome di Caffellatte, è originaria della Puglia, in particolare di Bari. Classe 1994, è nata il 5 gennaio ad Acquaviva delle Fonti sotto il segno del Capricorno. Appassionata di musica fin da ragazza, dopo il diploma al liceo classico a Bari ha proseguito gli studi a Lecce, alla facoltà di Scienze e Tecniche Psicologiche.

Di recente ha fatto il suo debutto nel mondo della musica, pubblicando diversi singoli di successo. La sua ultima canzone è Non mi fa dormire, brano in collaborazione con Deddy, ex grande protagonista di Amici:

Cosa fa oggi Caffellatte?

Continua la sua carriera tra mille progetti e con un successo non indifferente. Nel 2024 è stata annunciata nuovamente tra i protagonisti del Primo Maggio, in collaborazione con un’artista indie pronta a farsi apprezzare da tutti: Giuze.

La vita privata di Caffellatte: chi è il fidanzato?

Molto riservata, non sappiamo se abbia un fidanzato o sia single. Sappiamo però che vive a Roma, una città alla quale è ormai legatissima, anche se rimane orgogliosa delle sue radici.

Sai che…

– Ha frequentato il Master in Critica Giornalistica presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico a Roma.

– Non solo pugliese. Ha anche origini calabresi da parte di padre. In particolare è legata ad Acri, comune in provincia di Cosenza.

– Oltre che cantante è anche una speaker.

– Come attrice ha recitato in un corto, La figlia di Mazinga, presentato anche a Cannes.

– Apprezzata scrittrice, ha già pubblicato un libro: Blue Frammenti.

– Tra le sue maggiori ispirazioni ci sono cantautori come Battiato e Concato, ma anche rapper come Fedez.

– Dove vive Caffellatte? Come abbiamo accennato, si è trasferita a Roma.

– Non conosciamo il suo patrimonio, né i suoi guadagni.

– Ha diversi tatuaggi.

– Su Instagram Caffellatte ha un account ufficiale da diverse migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

