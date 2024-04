Chi sono i La Municipal, il gruppo dei fratelli Tundo

La Municipal: la carriera e tutte le curiosità sul gruppo salentino dei fratelli Tundo.

I fratelli Tundo sono, nel loro piccolo e con un genere differente, una sorta di risposta italiana ai fratelli White. Una coppia di musicisti che riesce a creare una sinergia totale grazie a quella complicità di sangue che non si acquisisce. Andiamo a scoprire insieme qualcosa in più sulla carriera di questa band salentina.

Chi sono i La Municipal: biografia e carriera

I La Municipàl sono i fratelli Carmine e Isabella Tundo. Esordiscono nel 2013 con il brano Via Coramari e ottengono subito un discreto successo, tanto da avere la possibilità di aprire concerti di artisti importanti quali Nicolò Fabi, Roberto Angelini, Le luci della centrale elettrica e i Subsonica.

Microfono

Il loro primo album arriva nel 2016, quando danno alle stampe Le nostre guerre perdute, seguito nel 2019, il 29 marzo, dal secondo disco, Bellissimi difetti. Ad anticiparlo un singolo molto amato dai fan, come Finirà tutto quanto.

Prima ancora di ottenere successo con la sorella, Carmine Tundo ha anche dimostrato da solista di essere un artista capace di scrivere pezzi molto interessanti.

Con lo pseudonimo di Romeus ha infatti prodotto diversi album, arrivando a presentare un brano, Come l’autunno, anche sul palco dell’Ariston. Nonostante qualche buon risultato, però, ha puntato maggiormente sul progetto La Municipal.

Cosa fanno oggi i La Municipal?

Nel 2021 hanno provato a prendere parte al Festival di Sanremo, partecipando alle audizioni per le nuove proposte, senza però riuscire ad arrivare alle semifinali. Nonostante questo hanno continuato il loro percorso con grande perseveranza anche negli anni successivi, raggiungendo nel 2024, non per la prima volta, un palco importante come quello del Concerto del Primo Maggio.

La Municipal: la discografia in studio

2016 – Le nostre guerre perdute

2018 – B Side

2019 – Bellissimi difetti

2021 – Per resistere al tuo fianco

Sai che…

– Per il brano Discografica Milano, presentato anche su Rai 1, il gruppo ha ricevuto i complimenti di Giuliano Sangiorgi, salentino come loro (i fratelli Tundo sono originari di Galatina, in provincia di Lecce).

– Hanno preso parte all’album di tributo per Fabrizio De André, Faber nostrum, coverizzando La canzone di Marinella.

– Come dichiarato da Carmine, il loro nome d’arte si pronuncia “alla francese”, ed è un omaggio a loro padre, ex comandante della polizia municipale.

– Su Instagram La Municipal ha un account da decine di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni dei La Municipal, ecco una playlist presente su Spotify: