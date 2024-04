Ariete: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante di L’ultima notte ed L, una delle artiste più amate della scena romana.

Madame e Blanco sono stati per un periodo due degli emergenti che maggiormente hanno caratterizzato la musica italiana, ma c’è un altro nome subito dopo di loro ha fatto il definitivo salto nel mainstream del nostro pop. Stiamo parlando di Ariete, ex talento di X Factor diventata uno dei nomi più in voga nell’ambiente indie italiano. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Ariete: la biografia e la carriera

Arianna Del Giaccio, questo il suo vero nome, è nata ad Anzio, in provincia di Roma, il 27 marzo 2002 sotto il segno zodiacale dell’Ariete (da qui il suo nome d’arte). Autodidatta e appassionatissima di musica fin da bambina, a soli 8 anni ha iniziato a suonare la chitarra, per poi passare al pianoforte.

Ariete

Dal grande pubblico si è fatta conoscere nel 2019 partecipando a X Factor, senza però riuscire ad arrivare ai live, ‘eliminata’ dal suo coach Sfera Ebbasta. Un’esperienza importante che le ha permesso nel 2020 di fare il suo esordio nel mondo discografico e di lanciare il brano Quel bar, seguito dall’ep d’esordio Spazio.

Nonostante la giovane età, ha raggiunto così un grande successo grazie a canzoni come Tatuaggi con gli Psicologi, 18 anni, Riposa in pace, Pillole e Mille guerre. Il brano più famoso in assoluto, prima di arrivare a Sanremo, è stato però L’ultima notte, scelto come canzone per lo spot del Cornetto Algida nel 2021.

Forte di un clamoroso successo nel 2021 e nel 2022, complice l’exploit del suo primo album, Specchio, che l’ha trasformata in un simbolo della Generazione Z, ha conquistato la possibilità di partecipare tra i Big a Sanremo nel 2023.

Cosa fa oggi Ariete?

Dopo il debutto sul palco dell’Ariston con il brano Mare di guai, scritto da un grande cantautore come Calcutta, Ariete ha proseguito la sua carriera lontano dalle luci dei riflettori abbaglianti dei programmi nazionalpopolari, e ha dato alle stampe un nuovo album. Nel 2024 ha quindi accettato di prendere parte al Concerto del Primo Maggio.

Ariete: la discografia in studio

2022 – Specchio

2023 – La notte

La vita privata di Ariete: chi è la fidanzata?

Sulla vita privata di questa artista giovanissima si sa ancora poco. Sappiamo che ha da qualche tempo lasciato Anzio per vivere in affitto in una grande città come Roma e che non ha un fidanzato, ma una fidanzata. In un’intervista ha confermato di essere impegnata.

In precedenza ha avuto una storia importante con l’attrice Jenny De Nucci. Da qualche tempo dovrebbe però avere iniziato una relazione con una ragazza di nome Gaia Mossini. Secondo alcune le due sarebbero entrate in crisi nel 2024, ma stando alle ultime notizie non si sarebbero lasciate.

Sai che…

– Ha iniziato a suonare la chitarra in chiesa.

– A 15 anni ha detto ai genitori che avrebbe voluto vivere di musica piuttosto che studiare all’Università.

– Dove vive Ariete? Da qualche tempo dovrebbe essersi trasferita a Roma per vivere da sola.

– In un’intervista a Vanity Fair ha raccontato di essere andata via di casa in pieno Covid, mentre i genitori si separavano.

– Ama gli animali e ha almeno un cane (forse due).

– Ha un fratello trans.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram ha un account ufficiale già seguitissimo dai fan. Anche su TikTok ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Ariete, ecco una playlist presente su Spotify: