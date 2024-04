Chi sono i Bloom, la band di Giusy Ferreri

Bloom: la carriera, la storia e tutte le curiosità sul gruppo fondato da Giusy Ferreri, protagonista al Concerto del Primo Maggio.

Non solo pop da vertici della classifica. Giusy Ferreri resta una cantante con una spiccata vena rock, e lo ha voluto confermare ancora una volta tuffandosi a capofitto in un nuovo progetto: i Bloom. Una band pronta a mettere in evidenza il suo talento, e quello dei suoi compagni d’avventura. Andiamo a scoprire alcune curiosità su questo nuovo gruppo.

Chi sono i Bloom: membri e componenti

I Bloom sono: Giusy Ferreri, cantante famosa a livello nazionale, lanciata dalla prima storica edizione di X Factor; Max Zanotti, bassista e leader per molti anni dei Deasonika; Roberta Raschellà, chitarrista di grandissima esperienza, in passato nel cast anche di musical importanti come We Will Rock You; Alessandro Ducoli, batterista con una carriera importante alle spalle.

Giusy Ferreri

La carriera dei Bloom

Il progetto Bloom nasce da un’idea della stessa Giusy Ferreri e del suo amico Zanotti, e ha coinvolto in un secondo momento anche Roberta e Alessandro. L’obiettivo della nota cantante siciliana è stata evidente fin da subito: sperimentare ancora con la musica, tuffandosi in un progetto diverso, con un linguaggio musicale poco sfruttato negli ultimi anni, mettendo in evidenza il suo lato introspettivo e la sua vena rock.

Con questo progetto, ovviamente, Giusy non mette in pausa la sua carriera da solista, ma la affianca con un percorso diverso, in cui può avere l’opportunità di mettersi in gioco in maniera più pura, sfruttando quell’anima rock che, in alcuni suoi album, è emersa solo a tratti. Non a caso, all’interno dei Bloom la cantautrice di origini sicule è anche produttrice esecutiva, autrice dei testi e di ben sette canzoni delle dieci che andranno a comporre il primo album.

In attesa dell’uscita del nuovo disco, il gruppo ha già annunciato l’arrivo del primo singolo È la verità, che verrà presentato anche su un palco molto prestigioso: quello del Concerto del Primo Maggio 2024.

Sai che…

– Il nome Bloom (“fioritura”) è stato scelto per rappresentare quello che questo progetto è, ossia l’essenza di una nuova vita.

– Su Instagram al momento i Bloom non hanno ancora alcun account ufficiale. Possono essere seguiti tramite l’account della stessa Giusy. Al momento non hanno un profilo nemmeno su Spotify.