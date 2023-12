Sick Luke: la biografia, la carriera, la vita privata e le curiosità sul rapper e producer che ha fatto la fortuna della Dark Polo Gang.

Sick Luke è uno dei producer più importanti della musica trap italiana. Un figlio d’arte che è riuscito nell’impresa di raggiungere la fama del padre, pur seguendo un percorso non proprio uguale. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla carriera e la vita privata del producer della DPG, oggi apprezzatissimo anche da solista.

Chi è Sick Luke: biografia e carriera

Luca Antonio Barker, questo il vero nome di Luke, è nato a Londra il 17 agosto 1994 sotto il segno del Leone. Cresciuto tra l’Italia e l’America, si è avvicinato alla musica rap a 13 anni, imparando a utilizzare il programma Fruity Loops per comporre.

Producer

Diventa così un producer a tutti gli effetti, e viene ricercato fin da subito da alcuni degli artisti più importanti d’Italia: da Sfera Ebbasta a Gué Pequeno, da Emis Killa a Marracash, passando per Enzo Dong e Fabri Fibra.

La sua carriera svolta definitivamente nel 2015, quando inizia a lavorare con la Dark Polo Gang. Per il gruppo trap romano produce sette mixtape e tutti gli album, di fatto portandoli al successo a suon di beat straordinari.

Oltre che producer, Luke è però anche dj e rapper, e ha nel 2019 messo in piedi una collaborazione con Mecna, storico esponente del conscious rap, con radici soul, della scena italiana. Il loro primo album è Neverland.

Di seguito Pazzo di te di Mecna e Sick Luke:

Cosa fa oggi Sick Luke?

Chiusa per ora la parentesi Dark Polo Gang, ha lanciato nel 2022 un producer album di grandissimo successo, X2, con all’interno tantissimi amici e artisti di nome, tra cui tha Supreme, Sfera Ebbasta, Madame, Gazzelle, Coez, Franco126, Fabri Fibra, Emis Killa e anche suo padre, famosissimo e storico rapper.

Di seguito la sua Solite pare:

Nel 2023 è diventato per la prima volta padre e ha continuato il suo successo esibendosi in diverse località in giro per l’Italia, e non solo.

Sick Luke: la discografia in studio

2019 – Neverland (con Mecna)

2022 – X2

La vita privata di Sick Luke: fidanzata e figli

Da tempo il noto producer ha una storia con Marïna, al secolo Marina Morasca, artista romana classe 1994, a sua volta attiva nel mondo della musica. I due sono diventati per la prima volta genitori a inizio 2023, quando è venuto al mondo il piccolo Teseo.

Sai che…

– Il padre di Sick Luke è lo storico rapper romano Duke Montana.

– Proprio grazie al padre ha potuto aprire durante l’adolescenza i concerti di storiche formazioni rap come gli Onyx e i Wu Tang Clan.

– Dove abita Sick Luke? Non sappiamo se sia rimasto a Roma o abbia scelto di vivere altrove.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Da molti fan è definito ‘Mozart‘ per via del suo gusto e della genialità delle sue produzioni.

– Su Instagram Sick Luke ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Ha un profilo ufficiale molto seguito anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Sick Luke, ecco una playlist presente su Spotify:

