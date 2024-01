Tutto su Bugo, dal caso Morgan a Sanremo alla lite social con Lazza

Bugo: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantante ritenuto da molti come il pioniere del nuovo cantautorato italiano.

Bugo è considerato da molti come l’apripista di quella scuola cantautorale, a volte erroneamente definita indie, che ha rivoluzionato la musica italiana negli anni Duemila. La sua importanza è ormai acclarata, e anche se nel mainstream ha raggiunto un successo sempre altalenante, oggi è un artista rispettato da tutti. O quasi. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Bugo: biografia e carriera

Cristian Bugatti è nato a Rho, in provincia di Milano, il 2 agosto 1973 sotto il segno del Leone. Trascorre l’infanzia e l’adolescenza a Cerano, nel novarese. Durante gli anni del liceo modifica il suo carattere, diventando ribelle a causa del disinteresse per lo studio scolastico e per il cattivo rapporto con gli insegnanti. In questi stessi anni si appassiona alla letteratura, e in particolare alla poesia romantica. Il suo idolo diventa Arthur Rimbaud. Ma anche la musica inizia a diventare una materia di suo interesse.

Bugo

Inizia a suonare la batteria, ma a causa del servizio militare è costretto ad abbandonare lo studio dello strumento. Negli anni della leva impara però a suonare la chitarra e scrive le sue prime canzoni. Terminato il servizio, nel 1994 fonda i Quaxo, gruppo in cui suona la chitarra elettrica e canta, ispirato dal punk e dai Nirvana.

L’esperienza termina dopo due anni, ma fa comprendere a Bugo una cosa importante: non è fatto per stare all’interno di una band. L’artista inizia quindi la propria carriera solista, da cantautore, e nel 1999 arriva a pubblicare in vinile il suo primo singolo, Questione d’eternità. Sul finire del 2000 arriva anche il suo primo album, intitolato La prima gratta.

Maggior successo rispetto all’album di debutto ottiene il secondo, Sentimento westernato, che lo fa diventare un nome importante nel circuito underground. Forte di questo primo successo, attira l’attenzione di una major, la Universal, che lo mette sotto contratto. Nel 2002 pubblica così l’album Dal lofai al cisei, trascinato da singoli come Io mi rompo i coglioni:

Per la Universal pubblica anche il doppio Golia & Melchiorre e nel 2006 Sguardo contemporaneo, prima di una svolta elettronica con il disco Contatti, prodotto da Stylophonic, dj che aveva già lavorato con Jovanotti in Buon sangue. Il primo singolo da questo lavoro è C’è crisi, e ottiene un ottimo riscontro da parte del pubblico:

Nel 2011 lancia un nuovo apprezzato disco, Nuovi rimedi per la miopia, trascinato dal singolo I miei occhi vedono, inserito anche nel film Missione di pace, che lo vede tra i protagonisti. Dopo diversi anni di pausa, in cui si dedica alle arti visive, nel 2015 il cantautore firma con la Carosello e annuncia il suo ritorno. L’anno dopo pubblica il suo ottavo disco, Nessuna scala da salire.

Nel 2017 ha deciso di tornare a sonorità rock, più vicine al suo percorso delle origini. Una scelta che si concretizza nell’album RockBugo del 2018, un disco che raccoglie i suoi maggiori successi in una veste rock, appunto. Nel 2020 è invece arrivato sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo in coppia con l’amico Morgan. O almeno si credeva fossero amici. I due sono infatti stati squalificati dopo aver litigato in diretta nella quarta serata.

Nell’occasione, Morgan ha modificato il testo della loro canzone andando all’attacco di Bugo, che ha preso e ha abbandonato il palco. Una vicenda incredibile e torbida, che ha messo alla luce le contraddizioni del comportamento dell’ex Bluvertigo, ma che ha anche regalato all’artista piemontese una notorietà di cui non aveva mai potuto godere prima, complice la viralità dell’evento sui social.

Cosa fa oggi Bugo?

Nel 2021 si è ripresentato a Sanremo, stavolta da solo con il brano E invece sì, ottenendo però un clamoroso insuccesso a livello di classifica finale. Nello stesso anno ha preso parte al programma televisivo Pechino Express insieme a Cristian Dondi, il suo batterista. Ha quindi continuato a dedicarsi al mondo della musica e della televisione, seppur in maniera più saltuaria.

Bugo: la discografia in studio

2000 – La prima gratta

2001 – Sentimento westernato

2002 – Dal lofai al cisei

2004 – Golia & Melchiorre

2006 – Sguardo contemporaneo

2008 – Contatti

2011 – Nuovi rimedi per la miopia

2016 – Nessuna scala da salire

2020 – Cristian Bugatti

La vita privata di Bugo: moglie e figli

Bugo è sposato dal 2011 con Elisabetta, di professione diplomatica. Il loro matrimonio è stato celebrato a New Delhi, in India. I due hanno infatti vissuto lì dal 2010 al 2014. Da qualche tempo sono però tornati a Milano e hanno avuto anche un figlio.

Una particolarità di Bugo è che si è sempre dichiarato un cattolico credente e, per quanto possibile, praticante. Ha infatti affermato nel 2011 di leggere non di rado la Bibbia e di andare a Messa tutte le volte che può.

Bugo contro Lazza: cosa è successo

Bugo contro Lazza. Sembra l’inizio di una barzelletta, ma è quanto accaduto su Twitter, o meglio su X, nel gennaio 2024. Citato dal rapper in una sua canzone, Cristian non ci ha visto più e ha voluto sfogarsi sul noto social network: “E arriva l’ennesimo rapper di me**a che mi ci cita per acchiappare due views in più, come fecero Salmo, Fibra e Lazza. Io non scappo come Bugo, Bugo di culo e altre frasette da prima elementare. Minchia ma la mamma vi ha dato il latte o siete scemi proprio di natura?! Fate pure i fighetti adesso ma un giorno vi sveglierete sommersi nella vostra me**a e rideremo noi. Ciuccialatte“.

Ovviamente Zzala, esperto di dissing, non si è tirato indietro e ha risposto per le rime: “Mamma mia Bugo, che succede? (Cit) Ma poi che insulto è “CIUCCIALATTE” Mangiatela un emozione ogni tanto“. Una replica che ha scaldato ancora di più gli animi, come dimostrato dalla controreplica del cantautore: “Ue coda di paglia mangiatela un emozione (senza apostrofo mi raccomando) è perfetta come frasetta diario smemoranda dai pensaci hai un futuro“.

Fuori di sé, il rapper a quel punto non ci ha visto più e ha deciso di andare giù pesante con gli insulti: “Ma tu veramente hai deciso di firmarti una figura di me**a? Bugo, per me sei un artista emergente, di cosa dobbiamo parlare? È già tanto che qualcuno ha fatto la beneficenza di nominarti, altro che due click in più. Fai un sorriso che tra poco esplodi”.

Non pago, Bugo ha però insistito: “Vedi che hai la coda di paglia? io voglio essere per sempre un artista emergente per non diventare proprio come quelli come te che si sentono arrivati. E pensare che mi sei anche simpatico ma amen buona carriera“. La vicenda si è infine chiusa tra code ai concerti, citazioni quasi a caso a Fedez, battaglia sui numeri e sugli atteggiamenti da ‘perdenti’. Insomma, un botta e risposta al veleno che tenuto incollati tutti, soprattutto gli ‘spettatori interessati’.

Sai che…

– Bugo è il soprannome che gli avevano dato gli amici dell’adolescenza a Cerano.

– Da molti è considerato il pioniere del nuovo cantautorato italiano, avendo in un certo senso unito la canzone impegnata degli anni Settanta a quella disillusa dei Duemila.

– Nei primi anni del nuovo millennio è stato soprannominato ‘fantautore’.

– Dove vive Bugo? Dopo un periodo a Milano, attualmente risiede a Roma.

– Non si conoscono i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Ha fatto il chierichetto per cinque anni.

– Da ragazzino ha giocato a calcio e pallacanestro.

– Ha lavorato in una fonderia di metalli.

– Nel 2011 è stato il primo artista italiano a fare un’intervista in diretta con i fan attraverso i social, in particolare Twitter.

– È un grande tifoso della Juventus e gioca regolarmente nella Nazionale italiana cantanti.

– Su Instagram Bugo ha un account ufficiale molto seguito dai suoi fan. Anche su TikTok è presente con un account ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Bugo, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM