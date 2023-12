BigMama: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla rapper campana che lotta contro i pregiudizi sul fisico.

BigMama, tutto attaccato. Così si presenta su Instagram la rapper campana rivelazione di questi ultimi anni. Poche parole che mettono in mostra forse le sue maggiori qualità: una grande personalità, una sicurezza nei propri mezzi e nelle proprie idee.

Non poco per un’artista che viene da una realtà provinciale e che si trova ogni giorno a scontrarsi contro tanti pregiudizi. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è BigMama: biografia e carriera

Marianna Mammone, questo il vero nome di BigMama, è nata ad Avellino nel 2000. Cresciuta in un piccolissimo paese di provincia, scopre fin da subito la grande passione della sua vita: la musica rap e la scrittura.

Già nel 2013 inizia a scrivere i primi testi e li registra nella sua cameretta per farli ascoltare sotto forma di canzoni rudimentali su YouTube. Con il tempo riesce a costruirsi un vero e proprio alter-ego artistico, BigMama. Una sorta di scudo che le permette di combattere contro le sue fragilità attraverso l’arma più forte di tutte: la musica.

Dopo aver pubblicato, dal 2019 in avanti, una serie di singoli in cui riesce a mettere in mostra tutto il suo talento, nel 2020 entra a far parte dell’etichetta Pluggers (la stessa di Massimo Pericolo) e inizia un nuovo percorso musicale a partire dal singolo Mayday e poi da Formato XXL. Con questi due brani riesce a catturare l’attenzione dei media.

Sull’onda del successo, inizia nel 2021 la collaborazione con Epic/Sony Music Italia e lancia brani come Così leggera:

Cosa fa oggi BigMama?

Nonostante una carriera ancora in rampa di lancio, nel 2022 l’artista pubblica il suo primo album, Next Big Thing. Un sogno realizzato, seguito non molto tempo dopo da un altro sogno ancora più grande: il 3 dicembre 2023 è stata confermata da Amadeus tra i cantanti protagonisti del Festival di Sanremo 2024. Nella kermesse era già apparsa nel 2023 come ospite di Elodie nella serata delle cover.

La vita privata di BigMama: chi è il fidanzato?

Sulla vita sentimentale di BigMama non abbiamo grandi notizie e non sappiamo se sia fidanzata o meno. In un’intervista ha però dichiarato di essere bisessuale.

Sai che…

– Dove vive BigMama? Per inseguire il suo sogno dal 2018 si è trasferita a Milano. Ha ottenuto una borsa di studio ed è entrata al Politecnico.

– Da ragazzina amava i One Direction. Solo in un secondo momento ha scoperto Salmo e si è innamorata della musica rap.

– Ha iniziato a scrivere dopo che, a 13 anni, dei ragazzini le lanciarono addosso delle pietre dandole della “cicciona” e urlandole che “faceva schifo“. Da quell’esperienza è nato il brano Charlotte, il primo della sua carriera.

– Per un periodo, a causa della depressione, si tagliava i polsi.

– Ama tutto ciò che è trash.

– Tra gli artisti che ama ci sono anche Doja Cat e Marilyn Manson. Ovviamente una sua grande fonte di ispirazione è però Lizzo.

– Su Instagram BigMama ha un account ufficiale da diverse migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale molto seguito.

– Parla tedesco e ha provato a iscriversi alla facoltà di Economia in Germania della Lidl, ma non è riuscita a ottenere una borsa di studio.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di BigMama, ecco una playlist presente su Spotify:

