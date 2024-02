Chi è Ice MC, il rapper tra i protagonisti di Una voce per San Marino 2024

Ice MC: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper britannico protagonista di Una voce per San Marino.

Cosa c’entra un rapper britannico con San Marino? Apparentemente nulla, non fosse che proprio nel contest utilizzato dalla Serenissima per scegliere il proprio rappresentante all’Eurovision ha deciso di partecipare, nel 2024, un mc e ballerino diventato famoso soprattutto in ambito hip house ed eurodance. Di chi si tratta? Di Ice MC. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Ice MC: biografia e carriera

Ian Colin Campbell, questo il vero nome di Ice MC, è nato a Nottingham il 22 marzo 1965 sotto il segno dell’Ariete. Cresciuto in Inghilterra da genitori di origini giamaicane, si è appassionato di musica molto presto, unendosi già da ragazzo a un gruppo di ballerini di break dance con cui si esibisce in tutta Europa.

Rapper

La prima vera svolta della sua vita artistica avviene quando, nel 1989, conosce in Italia il produttore Roberto Zanetti, che gli permette di debuttare nel mondo della musica hip hop con il singolo Easy, dalle forti sonorità house. Il brano ottiene un discreto successo, soprattutto in Italia, aprendo la strada al suo album di debutto, Cinema, arrivato nel 1990.

La fama iniziale non dura però a lungo. Nel 1992 il suo secondo album non riesce a confermare i buoni risultati dell’esordio. La sua carriera sembra destinata così a prendere immediatamente una piega discendente. Ma Ian non si dà per vinto e nel 1994 incide un terzo lavoro, Ice’n’Green, a cui partecipa anche una giovanissima Alexia. A sorpresa, il disco ottiene un successo a livello planetario, grazie anche a un brano come Think About the Way:

Al momento di massimo splendore, decide però di chiudere i rapporti con Alexia e Zanetti, a causa di alcune incomprensioni, e di proseguire la sua carriera con un altro produttore. La scelta si rivela azzardata. Il suo disco successivo, complice il tramonto dell’epoca d’oro dell’eurodance, si rivela un flop,

Non riuscendo più a ritrovare la strada per il successo, Ian decide di ritornare in Inghilterra e di abbandonare il mondo della musica. A sorpresa, nel 2002 torna però a lavorare con Zanetti e prova a rilanciare la sua carriera, senza alcun risultato di rilievo fino al 2008, quando la sua It’s a Miracle riesce a ottenere una discreta eco in ambito house.

Cosa fa oggi Ice MC?

Nonostante abbia ripreso da qualche anno il suo percorso nel mondo della musica, non ha più raggiunto i vertici delle classifiche. Nel 2024 ha però raggiunto la finale di Una voce per San Marino insieme a Wlady, Corona e DJ Jad.

Ice MC: la discografia in studio

1990 – Cinema

1991 – My World – The Early Songs

1994 – Ice’n’Green

1995 – Ice’n’Green – The Remix Album

1996 – Greatest Hits and Remixes

1996 – Dreadatour

2004 – Cold Skool

La vita privata di Ice MC: moglie e figli

Sulla vita sentimentale del rapper britannico non conosciamo alcun dettaglio e non sappiamo se sia sposato e abbia dei figli.

Sai che…

– Il suo nome d’arte nasce in ambito scolastico ed è tratto dalle iniziali di Ian Campbell Esquire.

– Dove vive Ice MC? Non sappiamo se sia tornato definitivamente in Inghilterra o abbia trovato residenza altrove.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Ice MC, ecco una playlist presente su Spotify:

