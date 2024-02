Chi è Wlady, dj e fratello minore di DJ Jad

Wlady: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul dj, fratello minore di DJ Jad degli Articolo 31.

La musica a volte è questione di famiglia. Lo sanno bene gli Articolo 31, J-Ax e DJ Jad. Entrambi hanno infatti dei ‘fratellini’ che hanno seguito le loro orme. E se Ax ha fatto per un periodo da ‘chioccia’ a Grido, Jad ha dovuto ‘insegnare il mestiere’ a Wlady, diventato a sua volta un dj. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Wlady: biografia e carriera

Wladimiro Perrini, questo il vero nome di Wlady, è nato a Milano il 1° gennaio 1974 sotto il segno del Capricorno. Appassionato di musica fin da ragazzo, comincia la propria carriera nel 1990, prendendo parte a una di dj all’Aquafan di Riccione, mentre due anni dopo è protagonista ai campionati italiani di DMC a Bologna. Piccole esperienze che gli permettono di essere notato da un produttore importante come Joe T Vannelli, che gli permette di collaborare con lui come compositore in alcuni lavori in studio.

Wlady

Messosi in mostra per la qualità con cui utilizza la tecnica dello scratch, viene coinvolto dal fratello Vito nelle registrazioni di alcune parti all’interno degli album classici degli Articolo, da Strade di città a Xché sì!, passando per Messa di Vespiri e Così com’è. Prime esperienze che vengono completate anche dalla partecipazione, come dj, intrattenitore e vocalist, in alcuni tour degli Articolo.

Con il nuovo millennio si tuffa in altri progetti e con l’amico Alessandro Viale crea il gruppo The Individuals, con cui pubblica raggiunge un discreto successo con Ferry a Cross the Mercy, brano che viene utilizzato da Le Iene come sigla del programma.

Tra alterni successi, nel 2014 torna a incrociare la propria carriera con J-Ax, partecipando al suo album Il bello d’esser brutti, raggiungendo un successo straordinario grazie al brano Maria Salvador, di cui firma la produzione:

In anni recenti è tornato anche a lavorare con il fratello DJ Jad, prima in alcuni progetti extra Articolo, poi anche nell’ambito della reunion del gruppo partita con il debutto a Sanremo nel 2023.

Cosa fa oggi Wlady?

Nel 2023 ha pubblicato il brano 1966 con DJ Jad, Al Bano e Laïoung e nel 2024 ha unito le forze con Corona e Ice MC per cercare un posto all’Eurovision, arrivando in finale a Una voce per San Marino.

La vita privata di Wlady: moglie e figli

Sulla vita sentimentale di Wlady non conosciamo molti dettagli e non sappiamo se sia sposato e abbia dei figli.

Sai che…

– La sua Take a Ride è presente nella sigla del videogioco Fifa 2004.

– Ha prodotto il singolo estivo Disco Paradise di Fedez, Annalisa e degli Articolo 31.

– Wlady conduceva Radio Jukebox e lavorava su Primantenna ed era per tutti l’uomo delle suonerie. Peccato però che non si trattasse del dj, ma di un altro Wladimiro, Wlady Tallini.

– Dove vive Wlady? Non sappiamo se abiti a Milano o abbia deciso di lasciare la città.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Wlady ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account, ma di minor successo.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Wlady, ecco una playlist presente su Spotify:

