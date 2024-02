Chi è Aimie Atkinson, la star dei musical protagonista a Una voce per San Marino 2024

Aimie Atkinson: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull’attrice e cantante inglese finalista di Una voce per San Marino.

L’Eurovision è uno degli eventi musicali e televisivi più importanti al mondo, e non sorprende che tanti artisti facciano di tutto pur di parteciparci. Lo dimostra ogni anno il successo di un format come Una voce per San Marino, una sorta di piccolo Sanremo organizzato dalla Serenissima per scegliere il proprio rappresentante all’Eurofestival. Una kermesse che nel 2024 ha avuto tra i protagonisti anche un’artista britannica di grande talento: Aimie Atkinson. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Aimie Atkinson: biografia e carriera

Aimie Allen-Atkinson, questo il suo vero nome, è nata il 5 giugno 1987 sotto il segno dei Gemelli a Stevenage, in Inghilterra. Figlia di Faith Allen e Tom Atkinson, si è appassionata alla musica fin da bambina. Durante gli anni degli studi comincia quindi a interessarsi di questo mondo sia da cantante e musicista che lavorando sempre nel settore, ma in altri ruoli.

Cantante sul palco

Dopo aver vinto alcuni contest, dall’età di 19 anni comincia a ottenere ruoli importanti come attrice, soprattutto di teatro e all’interno di alcuni musical di successo. Non abbandona però il mondo della musica, e anzi nel 2017 fa anche il suo debutto come cantante, pubblicando l’album Step Inside of Love.

Contemporaneamente entra in una girl band, le Goldstone, con cui gareggia a Eurovision: You Decide 2018, senza riuscire a conquistare la vittoria. Successivamente si dà ancora da fare nel mondo della musica, pubblicando anche una cover di Oh, Pretty Woman di Roy Orbison.

Cosa fa oggi Aimie Atkinson?

Sempre pronta a conquistare un posto all’Eurovision, nel 2024 ha raggiunto la finale di Una voce per San Marino con il brano A Dare for Love.

La vita privata di Aimie Atkinson: chi è il fidanzato?

Aimie ha avuto una vita sentimentale piuttosto movimentata, sia con uomini che con donne. Non sappiamo se oggi sia fidanzata o meno.

Sai che…

– Il padre era un musicista part time in una rock band britannica ed è stato il primo a incoraggiarlo ad avventurarsi nel mondo della musica.

– È molto attiva sul fronte della beneficenza.

– Dove vive Aimie Atkinson? Non sappiamo in quale città dell’Inghilterra abiti.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Aimie Atkinson ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account di successo.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Aimie Atkinson, ecco una playlist presente su Spotify:

