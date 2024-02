Chi è Lidia Schillaci, star di Tale e quale show

Lidia Schillaci: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantante palermitana che ha stupito tutti a Tale e quale show.

Tra i concorrenti di Tale e quale show, Lidia Schillaci è una di quelle che maggiormente sono riuscite a entrare nel cuore del pubblico nel corso degli anni. Un talento cristallino capace di mettersi nei panni di alcuni degli artisti più importanti della storia della musica. Andiamo a scoprire qualcosa in più su questa talentuosa artista, pronta a far parlare di sé ancora a lungo.

Chi è Lidia Schillaci: biografia e carriera

Lidia Schillaci è nata a Palermo il 28 marzo 1984 sotto il segno dell’Ariete. Appassionata di musica fin da bambina, si forma al conservatorio di Trapani, perfezionando la sua tecnica presso il Brass Group di Palermo. Nel 2002 tenta la fortuna a Operazione trionfo, un talent andato in scena in quegli anni. Con lo pseudonimo Lydia, la ragazza sorprende tutti e conquista il suo primo contratto discografico arrivando seconda.

Grazie al suo talento, già da giovanissima collabora con Eros Ramazzotti e ha modo di cantare in supporto all’artista romano nel tour 2006. La sua carriera si svolge su un doppio binario. Lidia infatti non si limita a interpretare, ma scrive musica. Tra le sue prime composizioni c’è la colonna sonora del film Sbirri con Raoul Bova.

Il primo grande nome ad accorgersi del suo talento è Fiorello, sempre molto attento ai giovani emergenti. Lo showman la invita a partecipare a Edicola Fiore, e qui Lidia ha l’opportunità di far conoscere la sua musica a un pubblico vasto.

Dopo essersi tolta grandi soddisfazioni cantando per alcuni noti spot pubblicitari, e aver intrapreso un particolare tour nelle piazze italiane, nel 2019 si è consacrata sul piccolo schermo partecipando a Tale e quale show e imitando tra gli altri Lady Gaga e Whitney Houston. Nel 2020 è tornata nel programma di casa Rai, ottenendo la vittoria finale.

Cosa fa oggi Lidia Schillaci?

Nonostante abbia avuto successo, il suo nome anche in anni recenti è rimasto legato al programma Rai che le ha dato la fama. Tra il 2023 e il 2024 è quindi tornata protagonista in due spin-off, Natale e quale show e Tale e quale Sanremo.

La vita privata di Lidia Schillaci: marito e figli

Sulla vita privata di Lidia sappiamo poco. Per un paio d’anni è stata fidanzata con Luca Favilla, ex maestro di Ballando con le stelle, ma con lo scoppio della pandemia da Coronavirus hanno scelto di dividere le proprie strade. Non sappiamo oggi chi sia il suo fidanzato.

Sai che…

– Lidia Schillaci è alta 1 metro e 65.

– Ha cantato in occasione del Flight Firenze su invito del Comandante Samantha Cristoforetti.

– Nel 2015 ha reinterpretato il classico natalizio Silent Night per lo spot natalizio di Wind Italia.

– Chi è il padre di Lidia Schillaci? Nonostante il cognome possa far pensare all’ex calciatore Totò Schillaci, il suo è solo un caso di omonimia. Anzi, Lidia non ha mai avuto un gran rapporto col padre, che ha abbandonato la sua famiglia quando lei era ancora piccola.

– Lidia è cresciuta soprattutto con la nonna, a Castellammare del Golfo.

– Ha dichiarato di sognare una partecipazione al Festival di Sanremo.

– Su Instagram Lidia Schillaci ha un account ufficiale da migliaia di follower.

