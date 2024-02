Chi sono i La Rua, ex band di Amici protagonista a Una voce per San Marino

La Rua: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul gruppo protagonista ad Amici nel 2016 e a Una voce per San Marino nel 2024.

I La Rua sono un gruppo ascolano già famoso per la partecipazione ad Amici, per quella al concertone del 1° maggio e anche per altre piccole grandi soddisfazioni (come l’apertura di un concerto degli Imagine Dragons). Una band dalle ambizioni sempre vive, scoperta da uno dei principali producer della musica italiana. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla loro carriera e sulla loro vita privata.

Chi sono i La Rua: la band e il cantante

Band nata ad Ascoli Piceno dall’incontro tra il cantante Daniele Incicco e il produttore Dario Faini, i La Rua partecipano alle selezioni per Sanremo nel 2012, piazzandosi primi nel concorso Area Sanremo. Nel 2015 danno alle stampe il primo disco, La Rua, e si esibiscono al Concerto del Primo maggio vincendo il premio come Miglior gruppo del contest 1MNEXT, dedicato agli artisti emergenti.

Sempre nel 2015 entrano nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Nel 2016 sono protagonisti del serale, nella squadra capitanata da Emma ed Elisa. Non riescono a vincere, ma ottengono comunque un prestigioso contratto con la Universal, etichetta che produce il loro secondo album, Sotto effetto di felicità.

Nel 2017 tornano al concertone del Primo maggio, poi partono per un tour nazionale, il primo vero della loro carriera. Sempre in quell’anno, registrano con Cristina D’Avena il brano È quasi magia, Johnny! per l’album Duets – Tutti cantano Cristina.

Nel 2018 danno alle stampe il singolo Sull’orlo di una crisi d’amore, cantato con Federica Carta. In estate arriva un nuovo EP, e a novembre l’annuncio più atteso: quello della partecipazione a Sanremo Giovani con il brano Alla mia età si vola.

Cosa fanno oggi i La Rua?

Nonostante l’ottima carriera fatta fin qui, non sono ancora riusciti ad arrivare sul palco dell’Ariston. Nel 2020 hanno iniziato un’importante collaborazione con Elisa, che li ha portati con sé anche nel tour Back to the Future Live 2022.

Nel 2024 sono quindi tornati a far sentire la propria musica su un palco importante, quello del contest Una voce per San Marino, alla ricerca di un posto all’Eurovision 2024.

La Rua: la discografia in studio

2015 – La Rua

2016 – Sotto effetto di felicità

2019 – Nessuno segna da solo

Sai che…

– Chi sono i componenti dei La Rua? Il gruppo è formato da Daniele Incicco (voce e tamburo), William D’Angelo (chitarre), Davide Fioravanti (pianoforte, fisarmonica, glockenspiel), Nacor Fischetti (batteria), Alessandro ‘Charlie’ Mariani (banjo), Matteo Grandoni (contrabbasso, basso).

– Nel 2013 i La Rua hanno aperto l’unica data italiana degli Imagine Dragons, a Milano.

– Il brano Sull’orlo di una crisi d’amore fu escluso dal Festival di Sanremo 2018.

– Nel 2017 hanno vinto il premio Eccellenza del territorio al Festival dell’Adriatico.

– Su Instagram i La Rua hanno un account ufficiale da migliaia di follower. Sono presenti con un account anche su TikTok.

