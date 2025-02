Chi è Vincenzo Capua, ex pupillo di Fiorello tra i protagonisti del San Marino Song Contest

Vincenzo Capua: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore in gara al San Marino Song Contest 2025.

Tra gli artisti che scelgono di sfruttare un contest come quello di San Marino per conquistare visibilità c’è anche Vincenzo Capua, un ex pupillo di Fiorello. Un artista dotato di talento pronto a far breccia nel cuore degli ascoltatori della Serenissima, e non solo. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Vincenzo Capua: biografia e carriera

Nato a Roma il 28 aprile 1989 sotto il segno del Toro, Vincenzo Capua si è appassionato al mondo delle sette note da giovanissimo. Ispirato dall’amore del padre per la musica, comincia a suonare la chitarra e mostra presto una grande propensione per altri strumenti, come il pianoforte.

Tastiera di un pianoforte – notiziemusica.it

Ex concorrente in un contest di primissimo livello in Italia come il Festival di Castrocaro, viene scelto da Fiorello come uno dei protagonisti di EdicolaFiore. Apprezzato dal pubblico, partecipa per diversi anni alla trasmissione L’anno che verrà e nel 2024 lancia il singolo Faccio il cantautore, primo estratto dall’omonimo album, al cui interno è presente anche il brano Ci credi ancora in duetto con Pierdavide Carone.

Cosa fa oggi Vincenzo Capua

Sempre pronto a mettersi in gioco, nel 2025 ha scelto di partecipare al San Marino Song Contest, il programma per decidere il rappresentante di San Marino all’Eurovision Song Contest, arrivando fino alla finale con il brano Sei sempre tu.

La vita privata di Vincenzo Capua: moglie e figli

Sulla sua vita sentimentale conosciamo diversi dettagli, visto e considerato che non ha mai nascosto i suoi affetti sui social network. Sembra sia sposato con una donna di nome Claudia, classe 1986, e abbia già tre figli.

Sai che…

– Cantautore ma anche manager. Vincenzo è laureato in Economia aziendale presso l’Università Luiss di Roma.

– Fa parte della Nazionale italiana cantanti.

– Ha aperto concerti per artisti mainstream come Fabrizio Moro, Nek e Niccolò Fabi.

– Oltre che cantautore, è speaker radiofonico su Radio Italia Anni 60.

– Vive a Roma con la sua famiglia.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Vincenzo Capua ha un account da migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Vincenzo Capua, ecco una playlist presente su Spotify: