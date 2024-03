Le curiosità su Pierdavide Carone, il cantante ex Amici che ha sconfitto un tumore

Pierdavide Carone: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore di origini pugliesi ex protagonista ad Amici.

Da grande protagonista in uno dei talent più seguiti in Italia a personaggio scomodo, quasi un ‘reietto’, per colpe sue, ma non solo. Pierdavide Carone ha avuto una carriera altalenante e dura, come dura è stata la sua vita, complice la battaglia con un male che lo ha messo in gravi difficoltà.

Tuttavia, è riuscito a vincere ed è diventato un esempio di resilienza, di forza, di voglia di vivere. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Pierdavide Carone: biografia e carriera

Pierdavide Carone è nato a Roma il 30 giugno 1988 sotto il segno del Cancro. Cresciuto a Palagianello, in provincia di Taranto, si è fin da bambino innamorato della musica. A 14 anni ha fatto parte di una rock band, per poi entrare in un gruppo di suonatori della Bassa Murgia. Un’avventura interrotta con l’ingresso nella scuola più spiata e ambita d’Italia, quella di Amici di Maria De Filippi.

Pierdavide Carone

Voluto fortemente da Grazia Di Michele, diventa uno dei grandi protagonisti di quell’edizione, arrivando fino al terzo posto e ricevendo il premio della critica giornalistica.

Nel 2010 ha vinto il Festival di Sanremo, ma solo come autore grazie al brano Per tutte le volte che..., interpretato da Valerio Scanu. Lo stesso anno pubblica il suo album di debutto, Una canzone pop, che debutta al primo posto in classifica, grazie anche al successo del singolo Di notte:

Sul finire dell’anno pubblica un nuovo album, Distrattamente, che ottiene però un riscontro minore in termini di successo, raggiungendo solo il 13esimo posto in classifica.

L’anno successivo dà alle stampe un album di tributo a Rino Gaetano, Dalla parte di Rino. Nel 2012 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo, ma non da solo, bensì in coppia con l’immenso Lucio Dalla. Il loro brano, Nanì, arriva quinto, e anticipa il suo terzo album, Nanì e altri racconti:

Dopo questa grande esperienza, la sua carriera subisce un’improvvisa frenata. Nel 2015 torna sulle scene dopo un lungo silenzio con il singolo Il filo, mentre nel 2016 si proietta sull’estate con Sole per sempre.

Prova a partecipare nel 2019 nuovamente a Sanremo con i Dear Jack, ma la loro Caramelle viene esclusa dal direttore artistico Claudio Baglioni, causando non poco rumore. Il pezzo diventa infatti un grande successo radiofonico, convincendo la critica.

Nell’ultimo periodo ha dovuto mettere da parte la carriera per combattere un tumore. In alcune interviste ha raccontato: “Ero in tournée con i Dear Jack, eravamo in pieno battage promozionale. Ma una mattina mi sono reso conto che c’era qualcosa di strano nel mio corpo, qualcosa che dovevo approfondire. Ho scoperto che si trattava di un tumore. La prima reazione è stata quella di tornare a casa, mettermi la tuta e andare in palestra. Ho avuto quasi uno scatto di ribellione contro il mio corpo“.

Ha affrontato quindi un ciclo di chemioterapia, lanciando contemporaneamente il singolo Forza e coraggio, nato in piena emergenza Covid e in parte destinato alla raccolta fondi per l’ospedale Humanitas di MIlano. Il 28 aprile 2021 ha pubblicato il brano Buonanotte, primo estratto dal suo quarto album: Casa.

Cosa fa oggi Pierdavide Carone?

Che fine ha fatto Pierdavide Carone? Dopo aver superato definitivamente l’incubo della malattia, continua la sua carriera tra successi altalenanti, pronto a farsi apprezzare nuovamente dal grande pubblico, magari anche con un ritorno a Sanremo, che al momento resta però solo un sogno.

Pierdavide Carone: la discografia in studio

2010 – Una canzone pop

2010 – Distrattamente

2012 – Nanì e altri racconti

2021 – Casa

La vita privata di Pierdavide Carone: chi è la fidanzata?

Durante l’avventura ad Amici si è fidanzato con la ballerina Grazia Striano. I due hanno convissuto a Roma per qualche tempo, ma la loro relazione è oggi terminata. Non sappiamo se al momento sia fidanzato, ma in un lungo post ha ammesso di aver avuto negli ultimi anni diversi amori.

Sai che…

– Il suo primo gruppo si chiamava Whiskey & Cedro.

– Contemporaneamente ad Amici ha scritto il suo primo libro, I sogni fanno rima. Il primo diario di Amici.

– Ha avuto l’onore di aprire alcuni concerti di Franco Battiato.

– Dove vive Pierdavide Carone? Per motivi di lavoro si è trasferito a Milano (pur rimanendo legato a Roma, città che ha visto nascere la sua carriera), ma la madre vive a Reggio Emilia.

– Non conosciamo il suo patrimonio né i suoi guadagni.

– Su Instagram Pierdavide Carone ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok è presente con un account personale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Pierdavide Carone, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM