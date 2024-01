Chi è Vicio, il bassista dei Subsonica

Luca Vicini, Vicio: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul bassista dei Subsonica.

Se i Subsonica sono riusciti, a cavallo degli anni Duemila, a raggiungere un successo nazionale, i meriti sono anche del bassista che ha saputo prendere l’eredità di Pierfunk, il bassista originale del gruppo. Si tratta di Luca Vicini, per tutti Vicio, un artista in grado con il gruppo torinese di ottenere cinque dischi di platino, due MTV European Music Award e oltre mille concerti in tutto il mondo. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Luca Vicini, Vicio: biografia e carriera

Luca Vicini è nato a Susa, in provincia di Torino, nel 1971. Appassionato di musica fin da ragazzo, da giovanissimo ama la musica rock e dimostra di avere un’attitudine da dj. Durante gli anni del liceo, avvicinatosi alla scena dark, punk e metal, suona la chitarra e scopre molto presto di provare una grande fascinazione per il basso. Così, nel giro di pochi anni decide di passare al basso.

Basso

Inizialmente autodidatta, decide dopo qualche tempo al Centro jazz di Torino. Tornato a Torino dopo un periodo in Spagna, viene contattato da un amico del fonico dei Subsonica per sostituire Pierfunk, il bassista originale del gruppo.

Dopo essersi fatto avanti, Vicio conosce così Boosta, il tastierista, e da quell’incontro nasce l’avventura che cambia la sua vita e quella della stessa band, visto che l’ingresso di Vicini coincide quasi totalmente con l’exploit dei Subs a livello nazionale.

Cosa fa oggi Luca Vicini?

Nel corso degli anni ha aperto uno studio di registrazione e come produttore e songwriter ha lavorato per moltissimi artisti tra loro differenti, da Raf agli Zero Assoluto, da Ermal Meta a Umberto Tozzi, passando per Marco Masini e Antonello Venditti. Ha iniziato nella seconda metà degli anni Duemiladieci anche un percorso da solista.

La vita privata di Luca Vicini: moglie e figli

Non conosciamo dettagli sulla sua vita sentimentale e non sappiamo se abbia una moglie e dei figli.

Sai che…

– La madre gli ha sempre raccontato che a quattro anni cantava a squarciagola in casa Riccardo Cocciante.

– A otto anni la cugina gli ha fatto conoscere i Police, cambiandogli per sempre la vita.

– Dove vive Luca Vicini? Cresciuto per oltre trent’anni a Susa, dopo un periodo in Spagna si è stabilito a Torino.

– Ama gli animali, in particolare i gatti.

– Su Instagram Luca Vicini ha un account da migliaia di follower.

