Andiamo alla scoperta di Samuel Romano, il frontman dei Subsonica: carriera, età e moglie del talentuoso cantante torinese.

Tra i gruppi rock che hanno segnato gli anni Novanta in Italia non si possono non citare i Subsonica, la band del carismatico cantante Samuel. Cresciuto con la passione per la musica, il torinese ex giudice di X Factor ha fin da bambino iniziato a strimpellare la chitarra, riuscendo ben presto a distinguersi per uno stile unico e un gusto raffinato anche per quanto riguarda la scrittura. Scopriamo tutto ciò che riguarda la carriera e la vita privata di uno degli artisti più apprezzati della scena musicale italiana.

Chi è Samuel Romano, il cantante dei Subsonica

Nato il 7 marzo 1972 a Torino sotto il segno dei Pesci, Samuel Umberto Romano, conosciuto da tutti solo come Samuel, forma i Subsonica insieme a Davide Dileo e Max Casacci nel 1996. Nella primavera del 1997 il gruppo torinese pubblica il proprio primo disco, Subsonica. Inizia da lì la loro ascesa, con una serie di live che li portano a suonare in giro per l’Italia.

Dopo una serie di collaborazioni importanti, come quella con i 99 Posse, i Subsonica s’impongono all’attenzione del grande pubblico col singolo Colpo di pistola, tratto dall’album Microchip emozionale uscito nel settembre del 1999. Nel 2000 partecipano per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Tutti i miei sbagli, riuscendo ad arrivare undicesimi. È in quel periodo che ricevono i maggiori riconoscimenti, come il premio per il miglior artista italiano agli MTV Europe Music Award di Stoccolma.

Il 2002 è un altro anno di successi, grazie al singolo Nuova ossessione. I Subsonica continuano la loro scalata conquistando un altro MTV Europe Music Award come miglior artista italiano. Da questo momento, però, il gruppo inizia a farsi notare per progetti più ambiziosi e di nicchia, non riuscendo più a riscuotere i successi del passato, nonostante l’apprezzamento ottenuto dagli album Terrestre, Eclissi ed Eden.

Al di là della carriera con i Subsonica, Samuel inizia a farsi conoscere dai primi anni Duemila per una serie di collaborazioni come solista, tra cui alcune celebri con Giuliano Palma, Chiara e gli Afterhours. È solo nel 2016 che ufficializza però l’uscita del suo primo album senza i Subsonica, Il codice della bellezza, anticipato dai singoli La risposta e Rabbia e pubblicato ufficialmente il 24 febbraio 2017. Lo stesso anno Samuel torna a Sanremo per la prima volta senza i Subsonica, partecipando con il brano Vedrai, che chiude al decimo posto in classifica.

Cosa fa oggi Samuel?

Nel 2019 è stato annunciato come uno dei quattro giudici dell’edizione numero 13 di X Factor, mentre nel 2021 ha pubblicato il suo secondo album da solista, Brigata bianca. Chiusa la parentesi nel talent, si è rimesso al lavoro a diversi progetti, anche con i Subsonica, con cui ha provato a partecipare a Sanremo nel 2024, senza successo.

Samuel: la discografia da solista in studio

2017 – Il codice della bellezza

2021 – Brigata bianca

La vita privata di Samuel: moglie e figli

Della vita privata del torinese Samuel Romano non si conosce molto. Il cantante e leader dei Subsonica non ha moglie, ma per lungo tempo è stato legato all’attrice Isabella Ragonese. La loro relazione è però finita, e oggi Samuel sembrerebbe avere una nuova compagna, di cui però non è mai stata svelata l’identità in pubblico.

Sai che…

– Qual è la malattia di Samuel dei Subsonica? Non soffre di particolari patologie, ma nel 2019 ha subito un intervento piuttosto delicato al cuore.

– Dove vive Samuel? Dovrebbe essere rimasto nella sua Torino.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Samuel Romano ha un account ufficiale.

