Chi è Enrico Matta, il Ninja dei Subsonica

Ninja: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità su Enrico Matta, il batterista storico dei Subsonica.

I Subsonica sono da diversi decenni ormai una delle grandi realtà del mondo della musica rock elettronica in Italia. Un merito da ascrivere a ogni singolo elemento della band, dal frontman Samuel ai celebri Boosta e Max Casacci, oltre a un batterista solido e ricco di talento: Enrico Matta, conosciuto da tutti come Ninja. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Enrico Matta, Ninja: biografia e carriera

Enrico Matta è nato a Torino il 24 settembre 1971 sotto il segno della Bilancia. Appassionato di musica fin da bambino, ha cominciato a mostrare grande propensione per le percussioni, utilizzando le pentole della madre. A sei anni, per assecondare la sua propensione, i genitori decidono così di regalargli una batteria giocattolo, e già alle elementari Enrico debutta sul palcoscenico, suonando davanti ai compagni delle elementari. Pochi anni dopo, a dieci anni, inizia a prendere lezioni di batteria con uno strumento vero.

batterista bacchette batteria

Arruolato nella banda municipale di Alba, durante l’adolescenza continua a studiare con grande impegno, e non solo brani di musica leggera, ma accompagnando anche alcuni dischi della collezione del padre, tra cui quelli di un mito del jazz come Duke Ellington.

Iscrittosi al concorso nazionale per batteristi non professionisti, si classifica al secondo posto. Poco dopo, nel giugno 1996, decide di aggregarsi al gruppo di alcuni suoi amici, Samuel, Boosta e C-Max, insieme al bassista Pierfunk. Nasce così la formazione classica dei Subsonica, che riesce ad arrivare al successo a cavallo tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila.

Cosa fa oggi Ninja?

Ancora protagonista con i Subsonica, nel corso della sua carriera ha suonato in altri gruppi, tra cui i Base e gli LMRipley, quest’ultimo in collaborazione con Pierfunk, ormai ex bassista dei Subsonica.

La vita privata di Enrico Matta: moglie e figli

Nonostante sia un personaggio pubblico molto famoso, specialmente tra gli amanti dei Subsonica, non sappiamo se Enrico sia sposato e abbia dei figli.

Sai che…

– Da bambino ha iniziato a suonare la batteria della madre. Quella di pentole, in particolare, utilizzando le posate come bacchette.

– Si è laureato nel settembre 1997 in ingegneria informatica.

– Viene contattato dai Subsonica mentre è impegnato a suonare in tour in Brasile con la mitica Ornella Vanoni.

– Dove abita Ninja? Non lo sappiamo, ma potrebbe essere rimasto a Torino.

– Su Instagram Enrico Matta ha un account da migliaia di follower.

