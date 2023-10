Max Casacci: la carriera, la vita privata e le curiosità sul chitarrista dei Subsonica.

Max Casacci è il cuore pulsante dei Subsonica, la storica band guidata da Samuel Romano. Chitarrista, produttore, rumorista, autore di musiche e testi, è un artista davvero polivalente, capace di farsi apprezzare in tanti ambiti tra loro differenti. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Max Casacci: biografia e carriera

Massimiliano Casacci è nato a Torino l’11 ottobre 1963 sotto il segno della Bilancia. Figlio del regista Ferruccio Casacci, cresce ascoltando con il padre i vinili di Burt Bacharach e con gli amici i grandi del rock e del prog, come Led Zeppelin, Pink Floyd, King Crimson e Weather Report. Inizia a suonare la chitarra dapprima come autodidatta, poi prendendo lezioni di chitarra jazz. Con la maggiore età scopre per la prima volta tutto un mondo musicale nuovo, quello del post punk e della new wave, avvicinandosi all’elettronica.

Subsonica

Dopo un periodo dark firma nel 1986 la colonna sonora per il film del padre Il giardino degli inganni. Gli anni Novanta partono con tutta una serie di progetti di grande livello, non ultimo quello degli Africa Unite, una delle formazioni reggae più eclettiche d’Italia.

Per gli Africa suona per circa sei anni come chitarrista, ma si mette in gioco anche come autore e compositore. Nel 1996 interrompe bruscamente la collaborazione e decide di mettere su un nuovo gruppo con Samuel e l’amico Boosta: nascono così i Subsonica. Tra i loro successi c’è Tutti i miei sbagli:

In contemporanea con l’avventura nei Subsonica, comunque, Max ha continuato a collaborare con altri artisti, tra cui gli Assalti Frontali, Cristina Donà e i Modena City Ramblers.

La vita privata di Max Casacci: moglie e figli

Max è sposato dal 2009 con la psicologa Serena Schiva. Dalla loro unione è nata la sua prima e unica figlia, almeno finora: Frida Dora. Al di là di queste poche notizie, Max ha sempre preferito tenere la sua vita privata lontana dai riflettori.

Sai che…

– Nei Subsonica ha scritto, insieme a Boosta, la maggior parte delle musiche e anche dei testi.

– Il suo primo gruppo sono stati i Zenobia.

– Ha lavorato come assistente presso uno studio cinematografico.

– Su Instagram Max Casacci ha un account da migliaia di follower.

Di seguito Nuova ossessione, una delle canzoni dei Subsonica più amate:

