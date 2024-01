Teresa De Sio: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantautrice e scrittrice napoletana sorella di Giuliana.

Teresa De Sio è una delle voci più riconoscibili della nostra canzone d’autore. Un’artista che ha saputo rielaborare la musica popolare di molte regioni del Sud Italia trasportandole con grande eleganza nella modernità. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di quest’artista unica nel suo genere.

Chi è Teresa De Sio: biografia e carriera

Teresa è nata a Napoli il 3 novembre 1952 sotto il segno dello Scorpione. Cresciuta a Cava de’ Tirreni, ha iniziato il proprio percorso artistico nel 1976 insieme a Eugenio Bennato e ai Musicanova nell’ambito della riscoperta delle canzoni popolari partenopee.

Il processo di riscoperta del folk storico culmina con il suo primo album, Villanelle popolaresche del ‘500, datato 1978. Passa a sonorità più moderne nel 1980 con il suo primo vero disco solista, Sulla terra sulla luna, affermandosi presto come una rappresentante validissima della canzone d’autore non solo italiana.

Due anni più tardi pubblica l’eponimo album, il primo successo commerciale da oltre 500mila copie vendute, grazie anche a canzoni popolarissime come Aumm aumm e Voglia ‘e turnà:

Molto importante nella sua carriera è l’album Africana del 1985, in cui viene affiancata addirittura da un big della musica internazionale come Brian Eno. All’interno del disco compaiono canzoni dalle atmosfere più rock. Lo stesso Brian Eno torna a collaborare con Teresa nel doppio album Sindarella suite, e in particolare nella traccia La storia vera di Lupita Mendera.

Una nuova svolta nella sua carriera è l’approdo alla Cgd nel 1993, inaugurato dall’album La mappa del nuovo mondo, con al centro temi di natura sociale, come nel brano Teresa stanca di guerra e in Io non mi pento. Verso la fine del decennio, nella sua perpetua ricerca musicale, si avvicina al folk pugliese, in particolare alla taranta. Questo periodo della sua carriera si concretizza in uno spettacolo a metà tra musica e teatro, Craj.

Cosa fa oggi Teresa De Sio?

Continua nella sua carriera fatta di attenzione per le radici, riportate nella modernità con la consueta raffinatezza ed eleganza. Il suo ultimo album, Puro desiderio, è uscito il 3 maggio 2019. Successivamente ha ottenuto grandi riconoscimenti, premi importanti e ha continuato a portare in giro per l’Italia non solo la sua musica, ma anche quella dell’amico Pino Daniele. Recentemente ha comunque dichiarato di voler chiudere la carriera e fare la stilista, e anche di sognare di scrivere una serie tv.

Teresa De Sio: la discografia da solista in studio

1978 – Villanelle Popolaresche del ‘500

1980 – Sulla terra sulla luna

1982 – Teresa De Sio

1983 – Tre

1985 – Africana

1986 – Toledo e regina

1988 – Sindarella suite

1991 – Ombre rosse

1993 – La mappa del nuovo mondo

1995 – Un libero cercare

1999 – La notte del Dio che balla

2004 – A Sud! A Sud!

2007 – Sacco e fuoco

2008 – Sacco e fuoco – Edizione De Luxe

2011 – Tutto cambia

2017 – Teresa canta Pino

2019 – Puro desiderio

La vita privata di Teresa De Sio: marito e figli

Sulla vita privata di Teresa non sappiamo granché. La cantante non ha mai parlato infatti di un suo eventuale fidanzato, di un marito o di qualunque altra figura al suo fianco nell’intimità.

Sai che…

– Sua sorella è la famosa attrice Giuliana De Sio.

– Ha collaborato con il cantautore garganico Matteo Salvatore.

– Oltre che cantautrice, Teresa è anche scrittrice. Il suo primo romanzo, Metti il diavolo a ballare, è uscito per Einaudi a fine 2009, seguito da L’attentissimo nel 2015.

– Che malattia ha avuto Teresa De Sio? La cantante ha sofferto di depressione nel periodo del lockdown.

– Era molto legata a Pino Daniele e ne ha rielaborato alcune canzoni in un disco.

– Dove vive Teresa De Sio? Da tempo vive ormai a Roma, anche se è rimasta legatissima a Napoli e al Sud Italia più in generale.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Teresa De Sio ha un account da migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Teresa De Sio, ecco una playlist presente su Spotify:

