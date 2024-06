La carriera da cantante di Nikita Pelizon, vincitrice del GF VIP 2022

Nikita Pelizon: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla vincitrice del Grande Fratello Vip nel 2022.

Vincitrice della settima edizione del GF VIP, ma anche modella, influencer e amato personaggio televisivo. Questo e molto altro è Nikita Pelizon, da molti ricordata soprattutto per la sua lunga e fortunata avventura all’interno della casa più spiata d’Italia. Non tutti sanno, però, che Nikita è anche una cantante. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Nikita Pelizon: biografia e carriera

Nikita Pelizon è nata a Trieste il 20 marzo 1994 sotto il segno dei Pesci. La sua non è un’infanzia semplice, a causa soprattutto del rapporto complicato con i genitori. Figlia di due testimoni di Geova, Nikita fin da ragazza sceglie di non seguire la loro religione, e lo fa in particolar modo quando, a 16 anni, decide di non sposarsi con il suo fidanzato dell’epoca.

Nikita Pelizon

Uscita di casa, come già avevano fatto i fratelli Raffaele e Jessica, comincia così da giovanissima la carriera da modella. Trasferitasi a Milano, si dà subito da fare e riesce a conquistare l’opportunità di viaggiare in tutto il mondo per diversi progetti lavorativi, diventando tra l’altro testimonial di una nota compagnia telefonica in Svezia.

Notata dal mondo della televisione, partecipa nel 2018 a Temptation Island come tentatrice. Nello stesso anno entra anche nella villa di Ex on the Beach, come ex fidanzata di Matteo Diamante. Nel 2022 ha quindi preso parte al Grande Fratello Vip, arrivando fino alla vittoria, e ha partecipato anche a Pechino Express insieme alla collega Helena Prestes.

Che fine ha fatto Nikita Pelizon

Negli ultimi anni si è dedicata anche al mondo della musica. Ha pubblicato in particolare canzoni ironiche e sensuali per celebrare la forza e l’unicità femminile. Tra i suoi brani ricordiamo Mojito, seguito nel 2024 da Unika, canzone scritta dalla stessa artista triestina e prodotta da un team di grandissimi professionisti. Una canzone che tocca argomento importanti come la dipendenza da internet, l’autenticità, il superamento dell’insicurezza e anche il ruolo della donna nella società odierna.

La vita privata di Nikita Pelizon: chi è il fidanzato

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, sappiamo che ha avuto una storia d’amore molto importante con Matteo Diamante, a sua volta protagonista nel Grande Fratello Vip nell’edizione del 2022.

Ha avuto in tempi recenti una storia con Valerio Tremiterra, imprenditore più grande di lei. Non sappiamo se oggi siano tornati insieme o se Nikita sia invece single.

Sai che…

– È alta 1 metro e 75.

– Attualmente Nikita dovrebbe essere rimasta a vivere a Milano.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Nikita ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Nikita, ecco una playlist presente su Spotify: