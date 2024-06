Enula Bareggi: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante entrata nella scuola di Amici nel 2020.

Tra le artiste che sono entrate nella scuola di Amici di Maria De Filippi sul finire del 2020 c’era anche Enula Bareggi. Una cantante che ha acceso su di sé i fari del mondo del gossip. Scopriamo insieme tutto quello che si sa su questa artista in grado di conquistare il cuore dei fan anche dopo l’eliminazione dal talent, grazie anche a una carriera che fin qui le ha regalato numerose soddisfazioni.

Chi è Enula Bareggi: biografia e carriera

Enula Bareggi è nata ad Abbiategrasso (Milano) il 10 giugno 1998 sotto il segno dei Gemelli. Appassionata di musica fin da bambina, a soli 13 anni vive la sua prima esperienza televisiva a Io canto, programma condotto da Gerry Scotti. Prosegue quindi la propria carriera debuttando anche in teatro, ma non rinuncia agli studi, diplomandosi in scienze sociali.

Maria De Filippi

Dopo essere stata tra i 60 candidati per AmaSanremo nel 2020, ha trovato la sua grande occasione ad Amici di Maria De Filippi, ottenendo il banco il 12 dicembre dopo una dura sfida con Letizia La Lirica, eliminata a sorpresa.

Apprezzata per le sue doti vocali e compositive, è stata molto amata anche dalle radio durante la sua partecipazione al talent. Il 13 marzo ha presentato il singolo Da sola (con me), inedito apprezzatissimo dai fan. Nel quarto serale di Amici è stata eliminata dopo un testa a testa con Tancredi ed è stata costretta ad abbandonare la scuola.

Cosa fa oggi Enula

Nel 2021 ha pubblicato il suo primo album in studio, Con(torta), ma ha continuato anche negli anni successivi il proprio percorso musicale, alla ricerca della definitiva consacrazione nel mainstream, grazie anche alla partecipazioni ad alcuni dei festival più prestigiosi nel nostro paese, come Party Like a Deejay. Tra le maggiori soddisfazioni di questo periodo ricordiamo le collaborazioni con mostri sacri come Ron e i Tiromancino.

La vita privata di Enula Bareggi: chi è il fidanzato

Sulla sua vita sentimentale al momento si sa poco o nulla. Eppure, c’è una clamorosa indiscrezione che circola sul suo conto. Secondo alcuni sarebbe stata lei infatti la misteriosa fidanzata di Leo Gassmann, il nipote e figlio d’arte vincitore di Sanremo tra le Nuove Proposte nel 2020. I due sarebbero infatti stati fotografati insieme in un parco a Roma a inizio anno.

Tuttavia, durante la sua partecipazione ad Amici si è avvicinata al ballerino Alessandro Cavallo. Al momento pare che la sua relazione con Gassmann sia quindi finita.

Sai che…

– Sembra che Enula non abbia rinunciato agli studi nemmeno dopo aver intrapreso la carriera di cantante.

– Ama la natura e gli animali. A quanto pare, già da diversi anni segue una dieta vegana.

– Condivide la filosofia del buddismo, ma non è buddista.

– È amica di Valentina Vernia, ex ballerina di Amici.

– Su Instagram Enula ha un account dedicato soprattutto alla sua carriera. Ha un account anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Enula, ecco una playlist presente su Spotify: