Tutte le curiosità su Ed Sheeran, la popstar di Perfect

Ed Sheeran: la vita privata, la carriera e le curiosità sul cantante di Perfect e Shape of You, uno degli artisti più amati al mondo.

Ed Sheeran è senza dubbio una delle star più importanti della musica pop internazionale negli ultimi anni. Nato dal nulla, è riuscito a imporsi grazie al suo talento come autore e compositore, alla sua perseveranza e all’aiuto di un trampolino straordinario come YouTube. Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla carriera e la vita privata della superstar di origini irlandesi.

Chi è Ed Sheeran: biografia e carriera

Edward Christopher Sheeran è nato a Halifax, in Inghilterra, il 17 febbraio 1991 sotto il segno dell’Aquario. Figlio di un curatore d’arte e di una designer di gioielli, viene iniziato alla musica fin da subito, insieme al fratello Matthew (attualmente compositore di musica classica).

I suoi primi album escono nel 2006 e nel 2007, ma riscuotono un successo relativo. Trasferitosi a Londra nel 2008, si esibisce in locali molto piccoli, a volte davanti a non più di cinque persone. Nel 2010 vola a Los Angeles e viene notato dall’attore e cantante Jamie Foxx, che lo invita a casa sua per registrare alcuni pezzi. Intanto su YouTube le sue canzoni ottengono sempre più successo, e la fama di Ed inizia ad accrescersi.

Nel 2011 lancia il singolo The A Team, primo estratto dell’album +. Il brano ottiene un successo clamoroso, arrivando al numero 3 nella classifica britannica.

Parte da qui la sua ascesa verso la fama internazionale. Collabora con Taylor Swift, partecipa anche a una tournée con la popstar e lavora al materiale per il nuovo album, X, che esce nel 2014 anticipato dal singolo Sing. Il successo del disco è clamoroso: alla fine dell’album sarà il terzo più venduto al mondo.

Nel 2015 ha partecipato come performer alla cerimonia dei Grammy e come ospite al Festival di Sanremo 2015. A dicembre dello stesso anno diventa l’artista più ascoltato di sempre sulla piattaforma Spotify, con oltre 3 miliardi di streaming.

Il successo clamoroso lo induce a prendersi un anno sabbatico per godersi un po’ di tranquillità. Torna a farsi sentire a inizio 2017, lanciando il 6 gennaio Castle on the Hill e Shape of You, i singoli che anticipano il suo terzo album con nome algebrico: Divide.

Da questo disco viene estratto a settembre una delle migliori canzoni di Ed Sheeran: Perfect.

Dopo essersi dedicato a un album particolare, formato da sole collaborazioni con alcuni dei suoi più cari colleghi e amici, il cantautore di Halifax è tornato nel 2021 con l’album Equals (=), disco che include successi come Bad Habits e Visiting Hours. Nel 2022 ha anche lanciato il suo primo singolo natalizio, Merry Christmas, insieme a Elton John.

Cosa fa oggi Ed Sheeran

Pur concedendosi di tanto in tanto qualche momento di sosta, Sheeran continua la sua carriera ad altissimo livello. Nel 2023 ha pubblicato il suo ottavo album, -, anticipato da singoli come Eyes Closed e Boat. Ha quindi cominciato un nuovo tour internazionale che lo ha portato nel 2024 anche in Italia.

Ed Sheeran: la discografia in studio

2006 – Ed Sheeran

2007 – Want Some?

2011 – +

2014 – X

2017 – ÷

2019 – No. 6 Collaborations Project

2021 – =

2023 – –

La vita privata di Ed Sheeran: moglie e figlia

Ed Sheeran è una persona tranquilla e molto riservata. Della sua vita sentimentale si conoscono pochi dettagli, ma sappiamo che si è sposato in segreto nell’estate del 2018 con Cherry Seaborn, una sua ex compagna di liceo. A dare l’annuncio in maniera inusuale. Durante una conferenza stampa, a una domanda sulla data del suo matrimonio, Ed arrossendo ha mostrato un anello al suo dito. Più chiaro di così!

Dal loro magico e romantico amore è nata nel 2020 anche la sua prima figlia, dal nome fiabesco: Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. A darne l’annuncio sui social è stato lo stesso Ed con queste parole: “Siamo completamente innamorati di lei. Sia la mamma che il bambino stanno alla grande e siamo al settimo cielo qui. Ci auguriamo che voi possiate rispettare la nostra privacy in questo momento. Tanto amore e ci vediamo quando sarà il momento di tornare“.

Dopo questa grande gioia, i due innamorati si sono regalati uno splendido bis: nel 2022 sono diventati genitori di Jupiter.

Chi è Cherry Seaborn, la moglie di Ed Sheeran

Classe 1992, nata il 6 maggio sotto il segno del Toro, Cherry Seaborn è originaria del Suffolk, proprio come il cantautore di Halifax. I due hanno frequentato lo stesso liceo, il Thomas Mills High School. Successivamente Cherry si è iscritta alla Durham University e ha conseguito una laurea in Biologia Molecolare nel 2013.

Oltre che una studentessa modello, Cherry è sempre stata una grande sportiva. In particolare ha praticato per anni hockey su prato, entrando anche nella nazionale inglese Under 18 e vincendo diverse competizioni.

Ultimamente ha dovuto affrontare una battaglia con una tremenda malattia, un tumore scoperto mentre era in attesa della seconda figlia. Fortunatamente il peggio sembra essere passato.

Sai che…

– Ed Sheeran non ha origini italiane.

– Il suo terzo album, +, è stato certificato sette volte disco di platino nel Regno Unito, con 200 settimane trascorse nella classifica degli album.

– Secondo Forbes, il suo patrimonio è stimato in oltre 200 milioni di sterline, ma i suoi guadagni crescono di anno in anno.

– Non sappiamo dove abiti con certezza. Secondo i rumor avrebbe comprato una splendida dimora a Londra da circa 9 milioni di sterline. Ultimamente ha però acquistato anche una casa in Italia, in particolare in Umbria, nella zona del Lago Trasimeno. Qui ha ammesso in un’intervista di sognare di crescere la sua famiglia, magari imparando a parlare l’italiano.

– In passato ha lungo anche in una splendida fattoria nel Suffolk e per un periodo negli Stati Uniti.

– Nel 2017 è stato inserito dalla rivista Time tra le 100 personalità più influenti del pianeta.

– Avendo origini irlandesi è stato educato secondo i principi della religione cattolica.

– Nel 2012 ha suonato dal concerto del giubileo di diamante della regina Elisabetta II.

– Nell’agosto dello stesso anno ha suonato alla cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici, cantando Wish You Were Here dei Pink Floyd.

– Ha scritto e interpretato il brano I See Fire per il film Lo Hobbit – La desolazione di Smaug.

– Ha subito tre cause per plagio. In un caso ha ammesso la somiglianza tra il suo brano e quello degli altri artisti, inserendo il loro nome tra i crediti ufficiali del pezzo.

– Ha partecipato con un cameo alla settima stagione della serie televisiva Il Trono di Spade.

– Ed Sheeran ha interpretato con Andrea Bocelli una versione speciale di Perfect e ha anche composto la musica per il brano Amo soltanto te, presente nell’album da record Sì.

– Ed Sheeran è alto 1 metro e 73.

– Su Instagram Ed Sheeran ha un account ufficiale da milioni di follower.

