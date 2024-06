Chi è Kungs, il dj francese famoso per hit come This Girl

Kungs: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul deejay francese famoso per canzoni come This Girl.

Tra i tanti deejay in grado di emergere fin da giovani e costruirsi una carriera di primissimo piano in tutto il mondo c’è sicuramente Kungs, artista che ha portato avanti la tradizione musicale elettronica della Francia. Un top player dietro alla consolle, in grado di arrivare in vetta alle classifiche di tutto il mondo grazie al remix del brano This Girl. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Kungs: biografia e carriera

Valentin Brunel, questo il vero nome di Kungs, è nato a Tolone il 17 dicembre 1996 sotto il segno del Sagittario. Appassionato di musica fin da ragazzo, inizialmente si avvicina alla musica rock, grazie all’ascolto di band sia storiche che contemporanee come gli Who e i Kooks, ma presto si è rivolto all’elettronica, cominciando il percorso da deejay nel 2014.

Cuffie e piatti da dj

Tra i suoi remix di maggior successo in questi primi anni di carriera si ricordano quelli di Jamming di Bob Marley e Clocks dei Coldplay. La canzone che gli permette però di cominciare a farsi vedere nelle classifiche è il remix di On My Way di Axwell & Ingrosso, dal titolo To Describe You e realizzato insieme a Mozambo.

La hit che gli spalanca davvero, però, le porte del successo internazionale arriva poco dopo. Si tratta del remix di This Girl dei Cookin’ on 3 Burners, brano del 2009 riportato in vetta alle classifiche nel 2016, e non solo in Francia, ma anche in Germania, Portogallo, Australia, Belgio. In Italia il suo successo è stato conclamato dal trionfo nel Coca Cola Summer Festival.

Cosa fa oggi Kungs

Diventato uno dei deejay più amati a livello internazionale, protagonista in alcune delle kermesse più prestigiose, ha pubblicato negli ultimi anni due album, riuscendo a imporsi come uno dei massimi rappresentanti della tropical house. Il suo ultimo singolo, del 2024, è All Night Long insieme a David Guetta e Izzy Bizu.

La discografia in studio

2018 – Layers

2022 – Club Azur

La vita privata di Kungs: chi è la moglie

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale non conosciamo molti dettagli, ma sappiamo che si è sposato nel giugno del 2024 con la modella Ivanka Smilenko, per molto tempo sua fidanzata.

Chi è Ivanka Smilenko, la moglie di Kungs

Non conosciamo la data di nascita di Ivanka Smilenko, ma sappiamo che oltre che modella è anche un’appassionata di equitazione e di cucina, in particolare di quella francese. Ama i gatti e il Giappone.

Sai che…

– Per inseguire il sogno di diventare un deejay ha abbandonato la scuola a soli 13 anni.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Ama viaggiare, soprattutto in compagnia di sua moglie.

– Non sappiamo dove abiti, ma dovrebbe essere rimasto a vivere in Francia.

– Su Instagram ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Kungs, ecco una playlist presente su Spotify: