La Pina: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla rapper diventata negli ultimi anni un’apprezzatissima speaker radiofonica.

La conosciamo da anni ormai come una delle conduttrici radiofoniche e televisive più apprezzate, ma La Pina è stata negli anni Novanta molto, molto di più. Chiunque ami la musica rap sa bene infatti che, prima delle varie Baby K, Beba o Chadia Rodriguez, a portare in alto la bandiera del rap al femminile è stata proprio lei. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è La Pina: biografia e carriera

Orsola Branzi, questo il vero nome di La Pina, è nata a Firenze il 20 giugno 1970 sotto il segno dei Gemelli. Cresciuta a Milano dall’età di tre anni, si diploma in comunicazioni visive per poi appassionarsi, durante gli anni della formazione, all’hip hop, e in particolare al panorama milanese, avvicinandosi a gruppi come i Casino Royale e Shoking TV.

La Pina

Dopo essersi trasferita a Bologna per l’Università, frequenta il centro sociale Isola nel kantiere e qui riesce, pian piano, a imporsi come una delle rapper di maggior talento. Forma un gruppo, le Pine, e diventa un punto di riferimento della scena locale, al punto da riuscire a resistere anche alla defezione delle sue compagne. Da questo momento si fa chiamare La Pina, e la sua carriera non sarà più la stessa.

Tornata a Milano, stringe rapporti con Esa e prende parte al progetto Quel sapore particolare degli Otierre. Contemporaneamente inizia a lavorare con DJ Gruff, e durante un tour promozionale attira l’attenzione di Radio Deejay, che sceglie lei e gli Otierre per un programma settimanale. Da quel momento in poi La Pina diventa anche un’apprezzatissima speaker, ruolo che ricopre ancora oggi con successo.

Discograficamente fa il suo debutto nel 1995, con un disco che la vede collaborare con rapper come Tormento e Bassi Maestro. Tre anni dopo dà alle stampe Piovono angeli, un album maggiormente introspettivo. Dopo un terzo album nel 2000, La Pina decide di abbandonare la carriera da rapper vera e propria per dedicarsi solo a quella radiofonica, con risultati straordinari.

La Pina: la discografia in studio

1995 – (Il cd del-)la Pina

1998 – Piovono angeli

2000 – Cora

La vita privata di La Pina: moglie e figli

La rapper di origini fiorentine è sposata con Emiliano Pepe, musicista e compositore classe 1976, tra i più attivi della scena partenopea. Pepe ha lavorato nella sua carriera con diversi rapper, tra cui Dargen D’Amico e Clementino.

Sai che…

– Orsola è cugina, per parte di madre, dell’attrice Vittoria Puccini.

– Ama il Giappone.

– In anni recenti è tornata a rappare accanto ad artisti come Alessandra Amoroso, Myss Keta, Max Pezzali e tanti altri ancora.

– Su Instagram La Pina ha un account ufficiale da diverse centinaia di migliaia di follower.

