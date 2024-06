Chi è María Becerra, la youtuber argentina che ha duettato con Geolier

Maria Becerra: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante e youtuber argentina che ha cantato con Geolier.

Per gli appassionati di musica sudamericana Maria Becerra non è certo un nome sconosciuto. Per chi non segue la scena argentina, però, il suo nome è salito alla ribalta solo grazie al suo duetto con Geolier all’interno dell’album Dio lo sa. Andiamo a scoprire tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Maria Becerra: biografia e carriera

María de los Ángeles Becerra è nata a Quilmes, non lontano da Buenos Aires, il 12 febbraio 2000 sotto il segno dell’Aquario. Appassionata di musica fin da bambina, ha cominciato il suo percorso discografico nel 2019, per poi firmare un contratto con la 300 Entertainment.

Cantante sul palco

Il primo grande successo è arrivato però con il singolo High, in grado di ottenere il disco di platino e d’oro in Argentina, grazie al successo ottenuto in patria e bissato anche in Spagna. Un exploit confermato anche dalla versione remix, con Tini e Lona Índigo, in grado di raggiungere il secondo posto nella classifica dei singoli argentina.

Forte di questa hit da primi posti nelle classifiche, ha continuato a collezionare successi anche con i suoi i seguenti singoli, tra cui si ricordano Miénteme e Qué más pues?, insieme rispettivamente a Tini e J Balvin.

Nell’estate del 2021 ha quindi pubblicato il suo primo vero album, Anima, il grado di esordire nei primi posti della classifica spagnola. Nel mese di settembre ha ricevuto quindi la sua prima candidatura ai Latin Grammy come miglior artista emergente.

Cosa fa oggi María Becerra

Negli ultimi anni ha continuato la sua carriera tra una hit e l’altra, confermandosi una delle stelle più brillanti della dance pop e della trap sudamericana. Nel 2022 ha pubblicato l’album La nena de Argentina, e nel 2024 è approdata anche in Italia collaborando con Geolier nel brano Bella e brutta notizia, presente all’interno dell’album Dio lo sa.

La discografia in studio

2021 – Animal

2022 – La nena de Argentina

La vita privata di María Becerra: chi è il fidanzato

Non conosciamo molti dettagli sulla sua vita sentimentale, ma sappiamo che è bisessuale. Ad ammetterlo è stata la stessa youtuber e cantante in alcune dichiarazioni degli scorsi anni. Nel 2022 è diventata protagonista del gossip in Italia, però, per un presunto flirt con il calciatore Dusan Vlahovic.

Sappiamo inoltre che in passato ha avuto una storia con un cantante argentino, RusherKing, ma la loro storia è ormai finita da tempo. Attualmente dovrebbe essere invece con un altro collega, Dimelo Rei.

Sai che…

– Ha vinto il premio di artista rivelazione dell’anno ai Latin American Award nel 2022.

– Segue una dieta vegana.

– È legata da una grande amicizia con Tini Stoessel.

– Non sappiamo dove abiti, ma probabilmente è rimasta a vivere in Argentina.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Maria Becerra ha un account ufficiale milioni di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Maria Becerra, ecco una playlist presente su Spotify: