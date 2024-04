La storia di Antonia Brico, la prima donna direttrice d’orchestra internazionale

Antonia Brico: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla prima donna direttrice d’orchestra di livello internazionale.

C’è stata una donna che ha cambiato per sempre la storia della musica. Una donna che, prima di ogni altra, è riuscita a imporsi a livello internazionale in un ruolo che da sempre sembrava appannaggio esclusivamente di figure maschili, quello di direttore d’orchestra. Il suo nome era Antonia Brico, e la sua è una storia che va raccontata e ricordata. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Antonia Brico: biografia e carriera

Antonia Brico nacque a Rotterdam, in Olanda, il 26 giugno 1902 sotto il segno del Cancro. Venuta al mondo da madre olandese non sposata, venne adottata da bambina e cambiò nome, diventando Wilhelmina Wolthuis. Con la sua nuova famiglia, nel 1908 emigrò negli Stati Uniti, stabilendosi in California.

Direttore d’orchestra

Appassionata di musica, imparò presto a suonare il pianoforte e quando lasciò nel 1919 la Technical High School di Oakland aveva già avuto esperienze importanti, anche come direttrice d’orchestra.

In quegli anni riuscì a lavorare come assistente del direttore del San Francisco Opera alla celebre Università della California di Berkeley. Forte di queste esperienze, si trasferì a Berlino per studiare ancora musica e ottenne una master class in direzione d’orchestra, diventando la prima americana a ottenere questo ruolo prestigioso.

La sua vera carriera sul podio iniziò però solo nel 1930, quando diresse la Berliner Philharmoniker, lavorò con l’orchestra di San Francisco e quella di Amburgo, ricevendo grandi ovazioni dal pubblico e ottenendo anche il plauso della critica. Da qui in avanti, non si fermò più, arrivando a dirigere altre orchestre prestigiose come quella di New York, quella di Helsinki o quella di Denver, città in cui peraltro si stabilì dal 1942 in poi.

Antonia Brico: la morte

Antonia morì nel 1989 all’età di 87 anni dopo una lunga malattia, combattuta già dall’anno precedente all’interno di una casa di cura di Denver.

La vita privata di Antonia Brico: marito e figli

Non conosciamo molti dettagli sulla vita sentimentale di Antonio, che avrebbe comunque avuto diversi amori importanti. Uno di questi avrebbe ispirato il personaggio di Frank Thompson, presente nel film a lei dedicato ma, a quanto sembra, mai esistito realmente.

Sai che…

– Uno dei suoi insegnanti fu Zygmunt Stojowski.

– Venne pubblicato un documentario sulla sua vita mentre era ancora viva. Il titolo era Antonia: A Portrait of a Woman, di Jill Godmillow.

– Antonia è una delle novecentonovantanove donne il cui nome è presente alla base dell’opera The Dinner Party di Judy Chicago.

– Nonostante il nome faccia credere il contrario, Antonia Brico non avrebbe avuto origini italiane.

– Esiste un film sulla vita di Antonia, Sulle ali della musica, diretto dalla regista olandese Maria Peters.