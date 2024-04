Chi sono Markus & Martinus all'Eurovision con Unforgettable

Marcus & Martinus: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul duo norvegese protagonista all’Eurovision.

Può sembrare strano per una nazione musicalmente di alto livello come la Svezia, ma a rappresentare il paese ospitante nell’edizione di Malmö dell’Eurovision non è stato scelto un artista locale. A portare in alto il vessillo gialloblù del paese scandinavo saranno infatti Marcus & Martinus, un duo apprezzatissimo proveniente dalla vicina Norvegia. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla loro carriera.

Chi sono Marcus & Martinus: la carriera

Marcus & Martinus sono un duo di gemelli originari di Trofors, in Norvegia, nati il 21 febbraio 2002 sotto il segno dei Pesci. In particolare, il loro nome completo è Marcus e Martinus Gunnarsen. Appassionati di musica fin da giovanissimi, hanno preso parte nel 2012 all’undicesima edizione del Melodi Grand Prix Junior, concorso canoro norvegese per giovanissimi talenti. A sorpresa, riescono a ottenere la vittoria con il brano To dråper vann.

Eurovision Song Contest

Pochi anni dopo, nel 2015, fanno il loro debutto con un album in studio intitolato Hei, in grado di imporsi in vetta alla classifica locale. Un successo clamoroso testimoniato da una presenza praticamente costante in top ten per tutto l’anno.

Forti di questo impatto straordinario con il mondo della musica norvegese, Marcus & Martinus si confermano negli anni precedenti, grazie a successi come Girls, Elektrisk, Heartbeat, tutti tratti dal loro secondo album in studio, il primo in lingua inglese, Together.

Sempre sulla cresta dell’onda, nel 2017 riescono a dare alle stampe un terzo album Moments, ma il loro successo comincia da questo momento in avanti ad affievolirsi.

Cosa fanno oggi Marcus & Martinus?

Alla ricerca di un nuovo palco in grado di rilanciare le loro carriere a livello internazionale, nel 2023 partecipano al Melodifestivalen, il concorso svedese per scegliere il proprio rappresentante all’Eurovision, arrivando al secondo posto dietro alla sola Loreen.

Inarrestabili, ci riprovano anche nel 2024, stavolta con il brano Unforgettable. Nonostante l’attesa fosse rivolta ad altri artisti svedesi nell’edizione di casa, Marcus & Martinus riescono però a sbaragliare la concorrenza e ha conquistare un posto nella kermesse europea.

Marcus & Martinus: la discografia in studio

2015 – Hei

2016 – Together

2017 – Moments

Sai che…

– Sono conosciuti semplicemente anche come M&M.

– Hanno scritto e inciso una canzone per la regina Vittoria di Svezia appositamente per il quarantesimo anniversario della sua incoronazione. Il brano in questione s’intitola On This Day.

– Dove abitano i due gemelli? Non siamo certi siano rimasti a vivere in Norvegia.

– Marcus & Martinus sono fidanzati? In molti se lo chiedono ma dai loro social non è possibile affermarlo con certezza.

– Su Instagram hanno un account ufficiale da milioni di follower. Ma è su TikTok che con il loro profilo sono delle vere e proprie star.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Marcus & Martinus, ecco una playlist presente su Spotify: