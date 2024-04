Chi è Al'ona Al'ona, la cantante di Teresa & Maria all'Eurovision

Al’ona Al’ona: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante e rapper ucraina protagonista all’Eurovision 2024.

All’Eurovision 2024 l’Ucraina tenterà nuovamente a portare a casa un’importante vittoria, e per farlo punterà su una coppia inedita formata da una rapper e una talentuosa cantante: Al’ona Al’ona (conosciuta anche come Alyona Alyona) e Jerry Heil. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla prima di queste due artiste pronte a imporsi a livello internazionale.

Chi è Al’ona Al’ona: biografia e carriera

Al’ona Olehivna Savranenko è nata a Kapitanivka il 14 giugno 1991 sotto il segno dei Gemelli. Venuta al mondo nel distretto di Novomyrhorod, si è dimostrata fin da ragazza una studentessa modello, oltre che un’appassionata di musica. Prima ancora di trasformarsi in una rapper ha quindi lavorato per qualche anno come insegnante in un asilo nido.

La sua carriera è iniziata nella prima metà degli anni Duemila, con un altro pseudonimo, ma per poter raggiungere una discreta fama ha dovuto aspettare solo il 2018, quando ha dato alle stampe il singolo Rybky, seguito poco dopo dall’exploit vero e proprio di Holovy.

Dopo aver debuttato con un album vero e proprio, Puška, ha raggiunto i vertici della musica ucraina grazie anche a una collaborazione con un’artista già affermata come Alina Paš. Ha quindi fatto il suo esordio su un palco prestigioso come quello dello Sziget Festival di Budapest.

Ha quindi fatto il suo ingresso nell’orbita Eurovision, inizialmente diventando parte integrante della giuria ucraina nel 2021.

Che cosa fa oggi Alyona Alyona?

Nel 2023 ha unito le forze con la cantante Jerry Heil e ha partecipato al concorso Vidbir. Insieme, con il brano Teresa & Maria, sono riuscite a vincere la competizione e a guadagnare il pass per l’Eurovision Song Contest 2024 di Malmö.

Al’ona Al’ona: la discografia da solista in studio

2019 – Puška

2021 – Galas

2021 – Lava

La vita privata di Al’ona Al’ona: chi è il fidanzato?

Non conosciamo dettagli sulla vita sentimentale della rapper ucraina, e non sappiamo se sia fidanzata o sia single.

Sai che…

– Ha conseguito due lauree in pedagogia presso l’Università statale pedagogica di Perejaslav.

– Il suo primo nome d’arte è stato Al’ona Al.kaida.

– Ha pubblicato un singolo, nel gennaio 2019, riguardante lo scandalo politico che ha riguardato Porošenko. Il brano in questione è Obitsjanky.

– In passato ha ricevuto grandi elogi dal magazine Vogue, che l’ha premiata come artista emergente del rap ucraino.

– Dove vive Alyona Alyona? Non sappiamo se abiti o meno in Ucraina.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Al’ona Al’ona ha un account ufficiale di grande successo, da diverse centinaia di follower. Anche su TikTok ha un account molto seguito.

