Chi è Sertab Erener, la cantante che ha vinto l'Eurovision 2003

Sertab Erener: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante turca vincitrice dell’Eurovision nel 2003.

Tra le grandi protagoniste dell’Eurovision nei primi anni Duemila in molti non avranno dimenticato Sertab Erener, splendida voce turca in grado di raggiungere la vittoria nel 2003 con una canzone in inglese ancora oggi amatissima dai fan della kermesse. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Sertab Erener: biografia e carriera

Sertab Erener è nata a Istanbul il 4 dicembre 1964 sotto il segno del Sagittario. Figlia di una donna di origine jugoslava, artista mancata, trasferitasi in Turchia a causa della guerra, e di un uomo originario dell’Anatolia Orientale, grande appassionato di musica, Sertab cresce in un ambiente molto stimolante dal punto di vista artistico.

Influenzata dal padre, si avvicina al mondo della musica classica ottomana, e dopo gli anni del liceo decide di studiare opera al conservatorio di Istanbul. Comincia la sua carriera lavorando con un musicista turco, Sezen Aksu, pubblicando diversi album negli anni Novanta.

Partecipa all’Eurovision Song Contest nel 2003, conquistando la vittoria con il brano Everyway That I Can:

Nel 2004 ha pubblicato il suo primo album in inglese, No Boundaries, e in questo periodo ha lavorato con alcune grandi star internazionali come Desmond Child e Anggun, per poi continuare la sua carriera con grande successo soprattutto in Turchia.

Cosa fa oggi

Discograficamente ferma dal 2020, Sertab ha ottenuto nuova notorietà a livello internazionale partecipando come ospite della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024.

La discografia in studio

1992 – Sakin Ol!

1994 – Lâ’l

1997 – Sertab Gibi

1999 – Sertab Erener

2001 – Turuncu

2004 – No Boundaries

2005 – Aşk Ölmez

2009 – Painted on Water

2010 – Rengârenk

2012 – Ey Şûh-i Sertab

2013 – Sade

2016 – Kırık Kalpler Albümü

2020 – Ben Yaşarım

La vita privata di Sertab Erener: marito e figli

A quanto risulta, Sertab è stata sposata tre volte. Il suo primo marito è stato Aykut Altın fino al 1988, il secondo il cantante Levent Yüksel, con cui è stata sposata fino al 1996. Attualmente il marito è un altro musicista, Emre Kula, con cui si è sposata nel 2015.

Sai che…

– Qual è la malattia di Sertab Erener? Ha sofferto da ragazza di itterizia e di rettocolite ulcerosa.

– Ha duettato nel corso della sua carriera anche con José Carreras e Ricky Martin.

– Dove vive? Dovrebbe essere rimasta a vivere in Turchia.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Sertab Erener ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account da migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Sertab Erener, ecco una playlist presente su Spotify: