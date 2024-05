Chi è Charlotte Perrelli, la cantante che ha vinto l'Eurovision 1999

Charlotte Perrelli: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante che ha vinto l’Eurovision nel 1999.

Tra le cantanti svedesi che hanno fatto la storia dell’Eurovision, non si può non dimenticare Charlotte Perrelli, cantante, attrice, conduttrice e talento apprezzatissimo dal pubblico internazionale, oltre che scandinavo. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Charlotte Perrelli: biografia e carriera

Anna Jenny Charlotte Nilsson, coniugata Perrelli, è nata a Hovmantorp, in Svezia, il 7 ottobre 1974 sotto il segno della Bilancia. Appassionata di musica fin da bambina, ha cominciato il proprio successo già da giovanissima, raggiungendo molto presto un palco prestigioso come quello dell’Eurovision Song Contest.

Charlotte Perrelli

Protagonista nel 1999 con la canzone Take Me to Your Heaven, riesce a raggiungere al primo colpo il successo, confermando la grande tradizione del suo paese nella kermesse europea, cui era riuscita a qualificarsi grazie la vittoria del Melodifestivalen:

Conduttrice del Melodifestivalen nel 2003, è tornata a gareggiare nello stesso concorso nel 2008, ottenendo ancora una volta la vittoria con il brano Hero. Nonostante arrivi alla kermesse con grandi aspettative, non riesce a conquistare il successo stavolta, concludendo la sua avventura solo al diciottesimo posto.

Il flop non ferma però la sua carriera, che prosegue tra alti e bassi soprattutto in Svezia, sia nel ruolo di musicista che di conduttrice televisiva.

Cosa fa oggi Charlotte Perrelli

Sempre presente nell’universo Eurovision, nel 2024 è tornata sul palco della kermesse come ospite della seconda semifinale dell’edizione di Malmö.

La discografia in studio

1999 – Charlotte

2001 – Miss Jealousy

2004 – Gone Too Long

2006 – I din rost

2008 – Hero

2008 – Rimfrostjul

2012 – The Girl

2013 – Min bardnoms jul

La vita privata di Charlotte Perrelli: marito e figli

Dal 2003 al 2009 è stata sposata con Nicola Perrelli, zio di due cantanti molto famosi, non solo in Svezia, Benjamin e Sebastian Ingrosso. Dalla loro relazione sono nati i suoi primi due figli. Dal 2015 è sposata con Anders Jense, padre di un altro suo figlio, nato due anni prima.

Sai che…

– Negli anni Novanta ha recitato in una soap opera svedese.

– Ha partecipato dal 2009 al 2011 come giurata della versione svedese del programma Got Talent.

– Dove vive Charlotte Perrelli? A quanto sembra, è rimasta a vivere nella sua Svezia.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Charlotte Perrelli ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Charlotte Perrelli, ecco una playlist presente su Spotify: