Chi è Helena Paparizou, la cantante dell'Eurovision

Helena Paparizou: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante protagonista all’Eurovision.

Famosa prima con gli Antique, duo formato con l’amico Nikos Panagiotidis, Helena Paparizou è riuscita a imporsi nel mondo della musica anche da solista, grazie soprattutto alle varie avventure all’Eurovision Song Contest. La kermesse europea le ha infatti aperto le porte al successo anche internazionale, portandola a vincere ben 28 MAD Video Music Award e un MTV Europe Music Award come miglior artista greca. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Helena Paparizou: biografia e carriera

Helena Paparizou è nata a Borås, in Svezia, il 31 gennaio 1982 sotto il segno dell’Aquario. Trasferitasi per un paio d’anni a Volo, in Grecia, a causa di alcuni problemi d’asma che non le permettevano di sostenere il clima svedese, torna ancora bambina in Scandinavia, stabilendosi a Göteborg, senza dimenticare però le sue origini. Non a caso, da bambina frequenta la scuola greca locale.

Grecia

Appassionata di musica, a 17 anni fonda con l’amico Nikos Panagiotidis, altro svedese di origini greche, il duo Antique. I due incidono il singolo Opa opa e raggiungono un discreto successo sia in Scandinavia che in Italia.

La svolta della loro carriera arriva però nel 2001, quando vengono scelti per rappresentare la Grecia all’Eurovision Song Contest con il brano (I Would) Die for You, con cui riescono a issarsi fino al terzo posto (miglior risultato per la Grecia fino a quel momento).

Dopo un paio d’anni il duo scioglie ed Helena decide di continuare la sua carriera come solista. Debutta con il singolo Anapandites kliseis, apripista del suo primo album Protereotita. Pochi anni dopo, nel 2005, torna all’Eurovision Song Contest per rappresentare ancora la Grecia, stavolta con My Number One:

Il suo brano riesce a ottenere grande successo anche al di fuori dell’Eurovision e le permette di scalare le classifiche non solo in Grecia, nemmeno in Svezia. A proposito di Svezia, nel 2014 partecipa al Melodifestivalen per cercare di rappresentare nella kermesse europea anche il paese scandinavo, arrivando però solo al quarto posto.

Cosa fa oggi Helena Paparizou

Ancora apprezzatissima nelle sue due patrie, Helena ha pubblicato un nuovo album nel 2021, mentre nel 2024 è stata scelta come ospite d’onore della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024 di Malmö.

Helena Paparizou: la discografia in studio

2004 – Protereotita

2006 – Iparhi logos

2006 – The Game of Love

2008 – Vrisko to logo na zo

2010 – Giro apo t’oneiro

2013 – Ti ora tha vgoume?

2014 – One Life

2017 – Ouranio toxo

2021 – Apohrosis

La vita privata di Helena Paparizou: marito e figli

Helena è sposata dal 2015 con Andreas Kapsalis. Non sappiamo se abbiano avuto figli o meno.

Sai che…

– La famiglia di Helena ha origini greche, in particolare della Tessaglia occidentale.

– Dove vive Helena Paparizou? Dovrebbe essere rimasta a vivere in Svezia, anche se con un forte collegamento con la comunità greca.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Helena Paparizou ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale molto seguito.

