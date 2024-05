Tutto su Roberto Vecchioni, il professore della musica italiana

Roberto Vecchioni: carriera, vita privata e curiosità sul professore della musica italiana, vincitore di Sanremo nel 2011.

Di cantautori longevi come Roberto Vecchioni non ce ne sono stati molti nella storia della nostra canzone. Il ‘professore’ ha iniziato a scrivere canzoni negli anni Sessanta ed è ancora oggi uno degli artisti più amati d’Italia, addirittura in grado di riuscire nell’impresa di vincere un Festival di Sanremo negli anni Duemiladieci, superando colleghi ben più giovani. Ripercorriamo insieme la sua carriera e scopriamo alcune curiosità sulla sua vita privata.

Chi è Roberto Vecchioni: biografia e carriera

Roberto Vecchioni è nato a Carate Brianza, in provincia di Monza Brianza, il 25 giugno 1943 sotto il segno del Cancro. Di origine napoletana da parte di entrambi i genitori, si è laureato nel 1968 in lettere classiche presso la Cattolica di Milano.

Roberto Vecchioni

Ha iniziato la propria carriera nel mondo della musica, parallela alla sua professione di insegnante, scrivendo testi per altri artisti negli anni Sessanta, tra i quali Ornella Vanoni, Iva Zanicchi e Gigliola Cinquetti. Tra i temi a lui cari fin dall’inizio ci sono la nostalgia del passato, il classico tema del doppio e il forte utilizzo di episodi storici per raccontare il presente. Come autore ha debuttato a Sanremo nel 1968 con il brano Sera cantato proprio da Gigliola.

Da questo momento, il suo nome ha iniziato a circolare con forza nell’ambiente e questo gli ha permesso di fare il grande salto: da autore a cantautore. Il suo primo 45 giri è uscito sempre nel 1968, ma non ha avuto granché successo. Tre anni dopo, l’artista ci ha riprovato direttamente con un album, Parabola, disco che conteneva uno dei suoi grandi classici: Luci a San Siro.

Nel 1973 è tornato a Sanremo, stavolta come grande protagonista, con L’uomo che si gioca il cielo a dadi, arrivando ottavo nella classifica finale. La grande fama a livello di pubblico è arrivata però solo nel 1977 con Samarcanda, brano celeberrimo contenuto in un album omonimo.

In questo pezzo Roberto racconta la storia di un soldato che fugge dalla morte. Gli archi che introducono questo capolavoro sono suonati e composti da Angelo Branduardi:

Gli anni Ottanta e Novanta sono quindi senza successi straordinari, ma con un prosieguo regolare della sua carriera, forte di un pubblico fedele e ormai avvezzo alla sua musica popolarmente colta.

Ma la sua vita artista non è ancora giunta al capolinea, anzi. Negli anni Duemila l’artista si è riproposto sulla scena con grande prepotenza. Nel 2006 è tornato a Sanremo come ospite per cantare in duetto coi Nomadi Dove si va. Ma si è trattato solo di un assaggio.

Nel 2011, Vecchioni ha ripreso posto in gara nella kermesse con il capolavoro Chiamami ancora amore e incredibilmente è riuscito a vincere superando anche l’energia giovane dei Modà con Emma.

La sua carriera è proseguita da quel momento con una nuova vitalità. Lo abbiamo ritrovato per una stagione anche ad Amici di Maria De Filippi, in qualità di insegnante di storia della canzone italiana. Ma è nel mondo della cultura che il suo nome è tornato alla ribalta.

Cosa fa oggi Roberto Vecchioni

Ancora oggi Roberto Vecchioni è uno dei cantautori più amati e rispettati d’Italia. Il suo ultimo lavoro, uscito solo in edizione fisica nel 2018, s’intitola L’infinito. Al suo interno sono presenti duetti di prestigio come quelli con Francesco Guccini e Morgan. Di seguito il video del brano T’insegnerò a volare:

Non si è comunque alla canzone negli ultimi anni. Lo abbiamo potuto vedere infatti anche alla conduzione di vari programmi televisivi, e nel 2024 è stato annunciato tra i protagonisti della serata delle cover di Sanremo, per accompagnare il giovane Alfa nella sua versione di Sogna ragazzo sogna.

La loro esibizione è stata senza dubbio una delle più emozionanti dell’ultima edizione del Festival guidata da Amadeus, e si è trasformata successivamente in un singolo registrato in studio e pubblicato poco dopo la kermesse. Nonostante la carriera nella musica sia ancora più attiva che mai, Vecchioni non ha abbandonato l’attività di insegnante e divulgatore.

Roberto Vecchioni: la discografia in studio

1971 – Parabola

1972 – Saldi di fine stagione

1973 – L’uomo che si gioca il cielo a dadi

1973 – Il re non si diverte

1975 – Barbapapà

1975 – Ipertensione

1976 – Elisir

1977 – Samarcanda

1978 – Calabuig, stranamore e altri incidenti

1979 – Robinson, come salvarsi la vita

1980 – Montecristo

1982 – Hollywood Hollywood

1984 – Il grande sogno

1985 – Bei tempi

1986 – Ippopotami

1989 – Milady

1991 – Per amore mio

1993 – Blumùn

1995 – Il cielo capovolto

1997 – El bandolero stanco

1999 – Sogna ragazzo sogna

2002 – Il lanciatore di coltelli

2004 – Rotary Club of Malindi

2007 – Di rabbia e di stelle

2011 – Chiamami ancora amore

2013 – Io non appartengo più

2018 – L’infinito

La vita privata di Roberto Vecchioni: moglie e figli

Roberto Vecchioni si è sposato due volte. La prima nel 1973 con Irene Bozzi. Dalla loro unione è nata la sua primogenita, Francesca, che nel corso degli anni ha fatto coming out e lo ha reso nonno di due gemelline attraverso inseminazione artificiale.

L’attuale moglie di Vecchioni è Daria Colombo, scrittrice sposata nel 1981. Dal secondo matrimonio sono nati altri tre figli: Arrigo, Carolina ed Edoardo. Quest’ultimo era affetto da sclerosi multipla e a lui nel 2007 l’artista aveva dedicato il brano Le rose blu, una sorta di preghiera per chi come Edoardo soffre di questo tremendo male.

Purtroppo il ragazzo è venuto a mancare nell’aprile del 2023, a soli 36 anni, lasciando un profondo dolore nel cantautore e in tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Sai che…

– In molti sono convinti che Roberto Vecchioni soffra di Parkinson. Ha combattuto tre tumori e l’alcolismo, ma fortunatamente non ha mai dovuto affrontare questa patologia.

– Roberto Vecchioni è alto 1 metro e 70.

– Dove vive Roberto Vecchioni? Ha stabilito la sua residenza in una grande casa di campagna di Maguzzano, nel comune di Lonato del Garda.

– Ha conquistato i quattro premi principali della musica italiana, ovvero il Tenco nel 1983, il Festivalbar nel 1992, Sanremo e il Premio della Critica Mia Martini nel 2011.

– Oltre alla carriera da musicista, Vecchioni ha portato avanti quella da insegnante nei licei di Milano e Brescia dal 1969 al 2004. Ha inoltre tenuto vari corsi universitari.

– Tra i suoi allievi ha avuto anche Paola Iezzi, la cantante del duo Paola e Chiara.

– Roberto abita anche a Milano, dove qualche anno fa ha subito un furto in casa.

– Non sappiamo invece quali siano i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Roberto Vecchioni è un grande tifoso dell’Inter.

– Nel 1979 venne accusato di spaccio si sostanze stupefacenti per aver offerto uno spinello a un quattordicenne. Dall’accusa venne scagionato definitivamente dopo qualche anno.

– Ha subito negli anni Duemila un infarto. Ma ha avuto anche altri problemi. Qual è stata la malattia di Roberto Vecchioni, affrontata e superata qualche anno fa? Un tumore al rene.

– Non tutti sanno che Roberto Vecchioni è un grande appassionato di enigmistica e collabora con la rivista La Sibilla con lo pseudonimo di Sergente York.

– Su Instagram Roberto Vecchioni ha un account da migliaia di follower. Nonostante non sia più giovanissimo, ha un account anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Roberto Vecchioni, ecco una playlist presente su Spotify: