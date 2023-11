Baby Gang: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper lombardo protagonista di diverse vicende giudiziarie.

Da qualche tempo è sulla bocca di tutti, anche dei non appassionati di musica rap. Stiamo parlando di Baby Gang, uno degli artisti più controversi della scena milanese. Un cantante che ha saputo collezionare milioni e milioni di ascolti in streaming, ma che ha anche conquistato le prime pagine dei giornali per le sue vicende giudiziarie. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Baby Gang: biografia e carriera

Zaccaria Mouhib, questo il vero nome di Baby Gang, è nato a Lecco il 26 giugno 2001 sotto il segno del Cancro. Cresciuto insieme ai genitori in una situazione di grave disagio, in un monolocale a causa delle ristrettezze economiche della famiglia, complice il suo carattere focoso ha avuto fin da piccolo problemi di disciplina. Come dichiarato dallo stesso rapper in un’intervista, a undici anni portava a casa solo “guai e denunce“.

Rapper

In una situazione così complicata, nel 2012, prima ancora di diventare teenager, sceglie di fuggire di casa e per due anni passa da affidamenti a varie comunità a una vita di strada fatta di disavventure e piccoli furti. Arrestato e portato in carcere, capisce proprio durante il suo periodo in galera che la sua strada deve essere un’altra e si appassiona così al mondo della musica.

Nel 2018 pubblica il primo singolo, Street, e riesce a ottenere un discreto riscontro nell’ambiente, nonostante un suono ancora acerbo. Tra un periodo in galera e uno fuori, Baby Gang, riesce però a farsi strada nel mondo del rap milanese, soprattutto con singoli come Educazione e Cella1.

Nel 2020, ormai riconosciuto a livello locale, e non solo, riesce a farsi notare dai big della scena, come Sfera Ebbasta, e da quel momento la sua carriera ottiene una svolta straordinaria, che lo porta diventare uno dei nomi più in luce tra gli emergenti del rap milanese.

L’anno del suo esordio a livello discografico, con un vero e proprio primo album, è il 2021. Pubblica Delinquente, un disco in cui racconta in che modo la musica abbia cambiato la sua vita. Due anni dopo, nel maggio 2023, lancia un secondo album, Innocente, al cui interno spiccano collaborazioni con artisti del calibro di Guè, Emis Lilla, Ghali, Baby K, Lazza e anche Rondodasosa.

Di seguito il video di Bentley, singolo con Simba La Rue e J Lord:

La vita privata di Baby Gang: chi è la fidanzata?

Non sappiamo se al momento Baby Gang abbia una fidanzata, ma in passato è balzato agli onori delle cronache per una presunta violenza contro una sua ex.

Sai che…

– Chi è il fratello di Baby Gang? Si chiama Mohamed Rayan Hemidach e al contrario del fratello è pronto a far parlare di sé per la sua carriera… da calciatore!

– I genitori del rapper hanno origini marocchine.

– Come si chiama Baby Gang su Instagram? Il suo nickname è lo stesso del suo nome d’arte.

– Più volte Baby Gang è stato arrestato. Nel 2022 è salito agli onori delle cronache per una presunta aggressione a due poliziotti durante un controllo in un posto di blocco, ma la sua versione dei fatti è stata diversa. L’artista ha infatti affermato di aver solo reagito a un comportamento scorretto e a un abuso di potere subito da parte dei rappresentanti della legge.

– Le accuse nei confronti di Baby Gang sono gravi: rischia più di 4 anni di carcere, e al momento sta scontando la sua pena ai domiciliari.

– A finire nei guai con Baby Gang è stato un altro rapper, Simba La Rue, entrambi accusati di per una sparatoria in cui sono rimasti feriti due ragazzi senegalesi, avvenuta vicino a corso Como, a Milano.

– Non sappiamo quale sia il patrimonio di Baby Gang, ma in un’intervista ha dichiarato di aver guadagnato, già a 15 anni, 5mila euro a settimana.

– Il rapper milanese è stato il prima artista a girare un video a San Vittore.

– Su Instagram Baby Gang ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale molto seguito.

