Emis Killa: la carriera, la vita privata e le curiosità sul rapper di Vimercate, ex coach del talent The Voice of Italy.

Emis Killa è da anni uno dei personaggi di punta della scena hip hop italiana. Arrivato al successo grazie al suo eccezionale talento nel freestyle, è riuscito a lanciare nel giro di circa cinque anni tante hit capaci di superare il milione di click, views e stream. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Emis Killa: biografia e carriera

Emiliano Rudolf Giambelli è nato a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza, il 14 novembre 1989 sotto il segno dello Scorpione. Iscritto prima a un istituto tecnico, poi a uno alberghiero, non ha mai ottenuto il diploma, avendo deciso di rinunciare agli studi per lavorare già durante l’adolescenza.

Emis Killa

Inizia fin da questi anni ad appassionarsi al mondo dell’hip hop e si mette in mostra con un grande talento nel freestyle, con il nome d’arte di Emilietto lo zarro. Nel 2007 decide di partecipare al contest Tecniche Perfette e per la prima volta adotta il nome con cui oggi lo conosciamo. Dopo aver vinto anche questo prestigioso concorso, firma un contratto con un’etichetta indipendente, con cui pubblica i suoi primi lavori: Keta Music, Champagne e Spine e The Flow Clocker Vol. 1.

Nel 2011 approda alla Carosello. L’anno seguente è quello del debutto col suo primo vero album, L’erba cattiva, che si posiziona fin da subito al quinto posto nella classifica italiana. All’interno del disco figurano collaborazioni di prestigio come quelle con Fabri Fibra e Gué Pequeno. A trascinarlo verso il successo è soprattutto il secondo singolo, Parole di ghiaccio:

Nell’ottobre 2013 ha lanciato il suo secondo album, Mercurio. Stavolta riesce a debuttare al primo posto in classifica, confermandosi come uno dei rapper più amati d’Italia. Tra i singoli più importanti di questo disco ricordiamo Essere umano, al quale ha partecipato anche Skin:

Dopo i successi in musica, nel 2016 ha intrapreso un’avventura televisiva come coach del talent The Voice of Italy, affiancato da Raffaella Carrà, Dolcenera e Max Pezzali. Al termine del programma ha pubblicato il terzo album, Terza stagione.

Rispetto al precedente Emis lo descrive come un lavoro più crudo, con tematiche antideficit, come la dipendenza da alcol e droghe e lo stalking. Il suo quarto disco è invece Supereroe, uscito nel 2018. Da questo disco è stato estratto un singolo di grande successo: La mia malattia.

Nel 2020 ha per la prima volta collaborato per un intero album con uno dei suoi idoli, Jake La Furia, dando alle stampe 17.

Cosa fa oggi Emis Killa

Nel maggio del 2023 Killa è tornato a far sentire la sua voce e le sue rime con Effetto notte, quinto album in studio e primo concept album della sua carriera, caratterizzato da testi più personali rispetto al passato.

Emis Killa: la discografia da solista in studio

2012 – L’erba cattiva

2013 – Mercurio

2016 – Terza stagione

2018 – Supereroe

2023 – Effetto notte

La vita privata di Emis Killa: moglie e figlio

Dal 2012 Emis Killa è stato fidanzato con una nota fashion blogger di origini francesi, Tiffany Fortini. La loro storia è proseguita a lungo a gonfie vele, e il 17 agosto 2018 è stata anche impreziosita dall’arrivo di una prima figlia, Perla Blue.

Come padre Emis Killa ha dimostrato di sapersi mettere in gioco con grande maturità, e in diverse interviste ha affermato di essere felicissimo per la nascita della sua bambina. Dopo circa otto anni d’amore, Emis e Tiffany si sono però lasciati sul finire del 2019, rimanendo comunque in buoni rapporti.

Nel 2023 il rapper ha saputo comunque rifarsi e ha confermato la sua nuova relazione con Martina Bottiglieri, fotomodella diventata famosa anche come ‘ombrellina’ della MotoGp. Dalla loro relazione è nato, il 18 giugno 2024, il suo secondo figlio, Romeo. Lo ha annunciato la coppia attraverso poche parole: “Non esiste miracolo, gioia ed emozione più immensa“.

Sai che…

– Cosa c’entra Emis Killa con Ladispoli?, si chiedono in molti.Nel 2023 avrebbe dovuto suonare a Capodanno, con l’amico Guè, proprio nella città sul litorale romano, ma la sua partecipazione ha creato grandi polemiche per una sua vecchia canzone, 3 messaggi in segreteria, che istigherebbe al femminicidio. Per questo motivo l’evento è stato alla fine annullato.

– Molto spesso Emis Killa è finito nel mirino di donne femministe a causa di dichiarazioni piuttosto misogene. Nel 2020, ad esempio, affermò: “Le donne le preferisco femminili, senza peli e che non parlino come gli uomini“.

– Per quanto riguarda la violenza, il ‘killer’ ha comunque risposto affermando che nelle sue canzoni non ha mai istigato a nulla, ma ha solo fatto ‘storytelling’.

– Emis Killa è stato protagonista di un duro dissing a distanza con Fedez. Nel 2024 insieme hanno però scalato le classifiche con il brano Sexy Shop.

– È alto 1 metro e 78.

– La madre, originaria di Palermo, ha lavorato come operaia metalmeccanica. Il padre era invece un pianista affetto da disturbo bipolare ed è scomparso a causa di un arresto cardiaco nel 2010.

– Ha lavorato come muratore durante l’adolescenza.

– Il soprannome Emis Killa deriva dalla sua precedente esperienza come graffitista. Emi era ovviamente il diminutivo di Emiliano, con la ‘s’ finale aggiunta perché suonava bene. Killa è invece il corrispettivo di ‘killer‘ nello slang americano. Emis si sentiva un ‘killa’ perché aveva vinto tutti i concorsi di freestyle cui aveva preso parte.

– Non sappiamo dove vive e quanto guadagna.

– È stato accusato di omofobia per alcuni versi presenti nei suoi lavori giovanili, ma il rapper ha sempre respinto tali illazioni.

– Su Instagram Emis Killa ha un account ufficiale seguito da tantissimi fan. Anche su TikTok è presente con un profilo ufficiale molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Emis Killa, ecco una playlist presente su Spotify: