La carriera, la vita privata e le curiosità su Gigliola Cinquetti, la più giovane vincitrice del Festival di Sanremo.

Gigliola Cinquetti è stata un’artista straordinaria e fondamentale per la nostra musica. Oltre a detenere il record di più giovane vincitrice del Festival di Sanremo, ha saputo nel corso della sua carriera dar voce ad alcuni dei brani più importanti della nostra storia, svariando dal pop più melodico a pezzi più impegnati. Andiamo a scoprire insieme tutte le curiosità su una delle cantanti più talentuose dei nostri anni Sessanta.

Chi è Gigliola Cinquetti: biografia e carriera

Nata a Verona il 20 dicembre 1947 sotto il segno del Sagittario, Gigliola Cinquetti si è diplomata al Liceo Artistico di Verona, prima di abbandonare gli studi universitari per iniziare una carriera da cantante.

Gigliola Cinquetti

Ragazza prodigio, vince il Festival di Castrocaro nel 1963 con la canzone Le strade di notte di Giorgio Gaber, e prende parte l’anno dopo al suo primo Festival di Sanremo. Il trionfo è immediato: in coppia con Patricia Carli, vince con il brano Non ho l’età. Ancora oggi, Gigliola è la vincitrice più giovane nella storia del Festival.

Con lo stesso brano partecipa all’Eurofestival di Copenaghen, dove ottiene un successo internazionale. I trionfi nelle gare trascinano il suo singolo, primo in classifica in Italia, in Francia, e nei primi posti in Olanda, in Germania e in Norvegia, con più di 4 milioni di copie vendute: l’Europa è in quegli anni totalmente impazzita per Gigliola.

Di seguito Non ho l’età di Gigliola Cinquetti nella versione dell’Eurofestival:

Partecipa con continuità a Sanremo negli anni Sessanta, vincendo una seconda volta nel 1966 con Domenico Modugno, grazie al brano Dio come ti amo. Già dalla seconda metà degli anni Sessanta l’artista prova ad avvicinarsi a una musica più autorale, e nel Settanta vita verso il folk, cantando brani di grande successo come Qui comando io e Quel mazzolin di fiori.

Negli anni Ottanta Gigliola continua a riscuotere successo. Nel 1985 partecipa nuovamente a Sanremo con Chiamalo amore, ottenendo un buon terzo posto. Sono nel 1989 la sua carriera inizia però a declinare. In quell’anno la sua partecipazione a Sanremo è segnata da un risultato poco brillante con il brano Ciao. Un chiaro segno del cambiamento dei tempi.

Conscia dello scarso successo della sua produzione musicale del periodo, Gigliola decide di dedicarsi con maggior interesse al giornalismo e si ‘ricicla’ in altri ruoli nel mondo dello spettacolo durante gli anni Novanta e i Duemila, mantenendo la classe che l’ha sempre contraddistinta e un grande amore per la musica e il canto.

Cosa fa oggi Gigliola Cinquetti?

Dopo aver partecipato nel 2012 a Tale e quale show, ha pubblicato nel 2015 il suo ultimo album, 20.12, sigillo a una carriera straordinaria. Ma sarà davvero finita qui? Per il momento sì, anche se il 14 maggio 2022 abbiamo potuta ammirarla nuovamente sul palco dell’Eurovision Song Contest nell’edizione tenuta a Torino, come super ospite della finale a distanza di quasi sessant’anni dalla sua partecipazione in gara.

La vita privata di Gigliola Cinquetti: marito e figli

Gigliola Cinquetti si è sposata all’età di 29 anni con il giornalista Luciano Teodori. Dalla loro relazione sono nati due figli: Giovanni e Costantino, che hanno nel 2013 partecipato alla trasmissione televisiva Pechino Express.

Proprio a causa della loro nascita, per un certo periodo di tempo Cinquetti ha messo in stand by la propria carriera, durante la seconda metà degli anni Settanta, per tornare attiva nel 1981.

Sai che…

– Qual è la malattia di Gigliola Cinquetti? Fortunatamente la cantante non ha mai confermato di soffrire di particolari patologie.

– Nel 2023 ha pubblicato la sua prima autobiografia, A volte si sogna.

– Non conosciamo il patrimonio e i guadagni di Gigliola.

– Dove vive Gigliola Cinquetti? In una splendida casa a Roma.

– Gigliola è una delle poche cantanti italiane a essere entrata in classifica nel Regno Unito.

– La sua famiglia è particolarmente agiata e vanta origini nobiliari veronesi.

– Una delle passioni di Gigliola Cinquetti è quella per l’arte e la pittura.

– Nel 1974 arrivò seconda all’Eurovision in Inghilterra con il brano Sì, dietro solo a Waterloo degli ABBA.

– Nel 1991 condusse l’Eurovision Song Contest, che quell’anno si teneva a Roma, in coppia con Toto Cutugno.

– Gigliola Cinquetti è alta 1 metro e 65.

– Su Instagram Gigliola Cinquetti non ha alcun account ufficiale, e non ha nemmeno un profilo su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Gigliola Cinquetti, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2023 - NM