Childish Gambino: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull’alter ego musicale di Donald Glover.

C’è chi nella vita possiede un solo talento, e spesso non riesce nemmeno a scoprirlo. C’è poi chi di talenti ne ha moltissimi e riesce a sfruttarli tutti appieno. Childish Gambino rientra in questo secondo caso. Conosciuto, prima ancora che come rapper, come attore, sceneggiatore e regista, Donald Glover ha saputo scrivere pagine importanti della musica hip hop dal 2011 a oggi. Scopriamo insieme qualcosa in più sulla carriera e la vita privata di questo talentuoso e polivalente artista.

Chi è Childish Gambino: biografia e carriera

Donald McKinley Glover è nato nell’aeroporto Edward Air Force Base il 25 settembre 1983 sotto il segno della Bilancia. Scoperto a 23 anni da Tina Frey, ha iniziato la propria carriera come sceneggiatore per la serie televisiva 30 Rock. In contemporanea alla vita da scrittore, comincia a muovere i primi passi nel mondo della recitazione, ricoprendo il ruolo di Troy Barnes nella serie Community.

Nel 2016 è creatore, attore, sceneggiatore e anche regista della celeberrima serie tv Atlanta, che gli ha permesso di aggiudicarsi due Emmy, due Golden Globes, due Writers Guild of America e un Critics’ Choice Award.

Ma poteva il talentuoso Glover limitarsi solo alla scrittura e alla recitazione? Ovviamente no. Dotato di un talento versatile, si è messo in gioco negli anni Duemiladieci come rapper, utilizzando il nome di Childish Gambino.

Il suo primo disco esce nel 2011: s’intitola Camp, e riscuote un successo relativo. Segue nel 2013 Because the Internet, ma il grande successo nel mondo della musica arriva solo nel 2016 con il terzo disco Awaken, My Love!. Con questo lavoro ottiene cinque nomination per i Grammy, vincendo per la Miglior interpretazione r’n’b tradizionale grazie al brano Redbone.

Ormai lanciatissimo nella carriera di rapper, lancia nel maggio 2018 il singolo This Is America. Un brano dal successo clamoroso, che debutta direttamente al primo posto in classifica (primo numero 1 per Donald). Una canzone che ottiene quattro nomination ai Grammy 2019, tra cui quella come Miglior registrazione e miglior canzone, grazie alla fusione tra cantato e rappato, con evidenti influenze di trap. Nomination trasformate poi in vittorie.

Il testo di questo pezzo amato dalla critica tratta tematiche delicate come quella della violenza causata dalle armi da fuoco in America e il razzismo verso la cultura afroamericana. Il video, diretto dal regista giapponese Hiro Murai, a sua volta in lizza per il Grammy di categoria, mostra alcune scene di violenza che hanno fatto discutere.

Di seguito la clip di This Is America di Childish Gambino:

https://www.youtube.com/watch?v=VYOjWnS4cMY

Cosa fa oggi Childish Gambino

Negli ultimi anni ha continuato la sua carriera dividendosi tra i tanti impegni cinematografici e televisivi e quelli ovviamente dedicati alla musica. Nel 2024 ha annunciato l’arrivo di un attesissimo nuovo album, Atavista, presentato anche attraverso un tour mondiale che lo porterà anche a Milano.

La discografia in studio

2011 – Camp

2013 – Because the Internet

2016 – “Awaken, My Love!”

2020 – 3.15.20

2024 – Atavista

La vita privata di Childish Gambino: moglie e figli

Donald è figlio di una maestra d’asilo e di un impiegato postale. Cresciuto in Georgia, è stato educato secondo i principi dei Testimoni di Geova.

Sulla sua vita sentimentale si conoscono pochi dettagli. Sappiamo che nel 2016 è diventato padre di Legend, seguito nel 2018 da Drake, avuto con la compagna Michelle. Nel 2023 Donald e quest’ultima si sono sposati.

Chi è Michelle White, la moglie di Childish Gambino

Su Michelle non sappiamo praticamente nulla, se non fa ormai coppia fissa con il suo Donald dal lontano 2016.

Sai che…

– Childish Gambino è alto 1 metro e 75.

– Glover ha interpretato il ruolo di Lando Calrissian nel film Solo: A Star Wars Story, uno spin-off della saga di Star Wars.

– Dove vive Childish Gambino? Non sappiamo dove abbia stabilito la sua residenza.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Oltre che sceneggiatore, attore, musicista e regista, Donald è anche un apprezzato comico.

– Come doppiatore, ha interpretato Simba nel live action de Il Re Leone.

– Su Instagram Childish Gambino ha un account ufficiale da milioni di follower, ma scarsamente utilizzato dall’artista.

