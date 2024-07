Questa sera Gazzelle si esibirà al Lucca Summer Festival: vediamo insieme la scaletta delle canzoni che porterà sul palco.

In una serata che si preannuncia indimenticabile, il Lucca Summer Festival apre le porte al talento di Gazzelle, uno degli artisti più rilevanti e seguiti del panorama musicale italiano contemporaneo.

Il concerto promette di essere un momento esaltante, arricchito dalla presenza di un pubblico di fan e appassionati pronti a celebrare la sua musica: scopriamo quale sarà la scaletta e l’ordine delle canzoni.

Gazzelle: un successo inarrestabile

Gazzelle, grazie al suo stile inconfondibile e alla capacità di scrivere testi profondi e dalle melodie coinvolgenti, ha conquistato rapidamente il cuore degli ascoltatori. Dall’esordio nel 2017 con l’album “Superbattito“, seguito da successi come “Punk” e “Ok”, l’artista ha visto una crescita inarrestabile della sua popolarità.

La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con il singolo “Tutto qui” ha ulteriormente cementato il suo status di stella della musica italiana. La canzone che raggiunto la sorprendente cifra di oltre 35 milioni di streaming su Spotify.

Gazzelle

Gazzelle: la scaletta del concerto al Lucca Summer Festival

Il tour estivo di Gazzelle si è dimostrato ricco e variegato, avendo già toccato palchi illustri come quello dello Sherwood Festival di Padova e di città come Catania e Francavilla al Mare. Il concerto di stasera a Lucca si annuncia come un altro highlight di questa stagione musicale piena di successi per l’artista romano.

Vediamo qual è la probabile scaletta delle canzoni che questa sera, venerdì 26 luglio, Gazzelle porterà sul palco del Lucca Summer Festival: