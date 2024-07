Vivi l’energia di Il Tre al Parco Gondar, Gallipoli il 27 Luglio 2024. Non perderti la scaletta del concerto all’Oversound Music Festival.

La musica ha il potere di unire le persone, e quando un artista del calore di Il Tre sale sul palcoscenico, l’effetto è garantito. Il 27 Luglio 2024, il Parco Gondar di Gallipoli diventerà il teatro di una delle più attese esibizioni live dell’estate, nell’ambito dell’Oversound Music Festival. Il rapper romano, noto per le sue liriche penetranti e la capacità di narrare storie attraverso la musica, promette di offrire al pubblico una performance indimenticabile.

Un artista di rilievo

Il Tre, al secolo Guido Luigi Senia, ha iniziato il suo percorso musicale nel 2015 e da allora non ha mai smesso di sorprendere il pubblico e la critica. La popolarità raggiunta con il singolo “Bella Guido” nel 2018 ha segnato l’inizio di una nuova era nella sua carriera, culminata con la firma per Warner. Con due album in studio, “Ali” del 2021 e “Invisibili” del 2023, ha dimostrato ampiamente il suo talento e la sua versatilità artistica. Ma è la saga di “Cracovia“, iniziata con il mixtape omonimo nel 2016, a rappresentare il cuore pulsante della sua narrazione musicale, presentandosi come una vera e propria firma stilistica.

Una scaletta ricca e variegata

Per il concerto di Gallipoli, Il Tre ha preparato una scaletta che promette di essere un vero e proprio viaggio attraverso la sua carriera e le sue influenze musicali.

Amen

Invisibili

Pioggia

Caos

Il tuo nome

Coraggio

Warzone

Guess

Big show

Apollo 13

Soldiers/cooling

Ballo la techno

Fuori è notte

Terapia 1

Tegole

L’importante

Boogie

Fari

Cracovia 3

Te lo prometto

Roma

Il Tre al Festival di Sanremo 2024

Un appuntamento da non perdere

L’evento al Parco Gondar s’inserisce nella nuova edizione dell’Oversound Music Festival 2024, promettendo di essere uno dei concerti più emozionanti dell’estate. Non solo per gli amanti del rap, ma per tutti coloro che apprezzano la musica di qualità e le performance dal vivo capaci di trasmettere energia e emozioni. L’atmosfera, la musica e la voce di Il Tre formeranno una sinergia unica, facendo di questa esibizione un momento da ricordare per anni a venire.

Perché vedere il Tre

La musica di Il Tre continua a evolversi, mantenendo quelle radici profonde che lo hanno reso uno degli artisti più interessanti del panorama musicale italiano. La sua presenza a Gallipoli per l’Oversound Music Festival 2024 è una testimonianza della sua crescita artistica e del rapporto speciale che ha saputo costruire con il suo pubblico. Chi avrà la fortuna di assistere a questo concerto vivrà un’esperienza che va oltre la semplice esibizione musicale, immergendosi in un mondo dove le parole e le note creano un linguaggio universale che parla direttamente all’anima.