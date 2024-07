Passenger live al Vittoriale il 29 luglio 2024! Scopri la scaletta di un concerto unico nel suggestivo Lago di Garda.

In una suggestiva serata d’estate, il 29 luglio 2024, l’Anfiteatro del Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera (Brescia) aprirà le sue porte per ospitare un evento live che promette di essere indimenticabile. Il cantautore dal successo mondiale, Passenger, noto civilmente come Mike Rosenberg, si esibirà in un concerto che farà parte del Festival del Vittoriale “Tener-a-mente 2024”. L’artista britannico, noto per il suo straordinario successo globale, arriva in Italia per celebrare un’importante tappa del suo percorso musicale.

Passenger: il cantautore al Vittoriale

Mike Rosenberg, meglio conosciuto con il nome d’arte Passenger, è salito alla ribalta della scena musicale grazie a hit dal calibro internazionale come “Let Her Go“, un brano che non solo ha raggiunto il primo posto in 19 paesi ma vanta anche oltre sei miliardi di streaming globali, diventando la seconda canzone più ascoltata su Shazam di tutti i tempi. Questo evento si inserisce nelle celebrazioni del decennale del suo album d’esordio, un’occasione per Passenger di ripercorrere e condividere con il pubblico l’evoluzione del suo percorso artistico.

Dalla strada alle stelle: la carriera di passenger

Iniziando la sua carriera nei vicoli e nelle piazze, Passenger ha saputo conquistare il mondo partendo dal basso, esibendosi in strada per poi arrivare ai palchi dei teatri più rinomati. Il successo globale è arrivato nel 2013, principalmente grazie al singolo “Let Her Go”. Da quel momento, in 16 anni di carriera, l’artista ha pubblicato 14 album in studio, consolidando la sua posizione nell’Olimpo della musica internazionale.

Un anniversario ricco di collaborazioni

Il 2023 ha visto la pubblicazione di “All the little lights (Anniversary Edition)“, la riedizione dell’album che segnò uno spartiacque nella carriera di Passenger. Questa nuova edizione, che celebra i 10 anni dall’uscita dell’album originale, è stata arricchita dalla saggezza e dall’esperienza raccolta dall’artista negli anni, e ha visto la collaborazione di nomi del calibro di Foy Vance, Gabrielle Aplin, Nina Nesbitt ed Ed Sheeran, a testimoniare la profonda influenza che Passenger ha avuto nel panorama musicale.

Passenger

La scaletta del concerto

L’atteso concerto vedrà una selezione dei brani più rappresentativi dell’artista, promettendo un viaggio attraverso i momenti più significativi della sua discografia. Tra i pezzi che si preannunciano esserci nel setlist figurano:

Let Her Go

I Hate

Scare Away the Dark

Life’s for the Living

Holes

Young As The Morning Old As The Sea

Circles

Sword From The Stone

Simple Song

Anywhere

Radio version

Shape Of Love

What You’re Thinking

L’appuntamento con il live di Passenger al Vittoriale degli Italiani è un’occasione unica per vivere una serata all’insegna della buona musica, nel suggestivo scenario offerto dall’anfiteatro sul Lago di Garda, partecipando a un evento che si annuncia già come imperdibile per tutti gli appassionati e i seguaci del cantautore britannico.