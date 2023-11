Dopo il successo al Forum di Assago, Annalisa annuncia l’ultima novità: la sua voce risuona nel nuovo progetto Amazon Original.

Quanti sono gli artisti che si sono precipitati per dare voce al prossimo Natale? Tra l’impareggiabile Mariah Carey il nuovo progetto de Il Volo, le festività avranno un sapore tutto nuovo quest’anno. Da oggi, martedì 7 novembre, arriva anche una novità su Amazon Original che risuona sull’angelico timbro di Annalisa.

Annalisa, il nuovo progetto Amazon Original

Su Amazon Music approda una delle star più grintose del panorama musicale italiano: per festeggiare il prossimo Natale, Annalisa dona la sua voce alla canzone “Christmas (Baby Please Come Home) (Amazon Original)”, disponibile in esclusiva su Amazon Music dal 7 novembre.

Il brano sarà anche la soundtrack del nuovo film Original italiano di Natale, Elf Me, disponibile su Prime Video dal 24 Novembre in 240 Paesi e territori nel mondo.

Il videoclip della canzone

Interpretata negli anni da diversi artisti di fama mondiale, quest’anno anche Annalisa ha voluto prestare la sua candida voce per realizzare una nuova versione del pezzo “Christmas (Baby Please Come Home)”. Personalizzandolo con il suo timbro inconfondibile, l’artista si cimenta anche in questo nuovo progetto che risuonerà tra le canzoni natalizie preferite delle famiglie italiane.

Il videoclip del brano, che verrà rilasciato il ​​17 novembre sul canale YouTube di Annalisa, vedrà protagonista la cantante ligure nel nuovo episodio di Lightstudio (Amazon Music), con performance esclusive.

A partire da oggi, la canzone verrà inserita in un’edizione speciale del nuovo album di Annalisa “E poi siamo finiti nel vortice” (Amazon Music Edition), i cui brani sono stati esibiti anche al Forum di Assago il 4 novembre. Sarà disponibile esclusivamente su Amazon Music.

